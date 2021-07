La Trump Organization è formalmente accusata di frode fiscale

Il direttore finanziario Allen Weisselberg è stato incriminato per reati fiscali. Le accuse riguardano l’utilizzo dei fondi societari per ottenere favori sessuali, benefit non rendicontati per i dirigenti e anche manipolazione dei prezzi degli immobili

La Trump Organization, la società finanziaria di Donald Trump, e il suo direttore finanziario, Allen Weisselberg, sono stati incriminati per reati fiscali. I procuratori di New York annunceranno oggi, primo luglio, il primo atto d’accusa ufficiale contro l’organizzazione dell’ex presidente statunitense, dopo circa 3 anni dall’inizio delle indagini.

La Trump Organization è l’entità commerciale attraverso la quale l’imprenditore newyorkese gestisce i suoi affari, compresi i suoi investimenti nell’edilizia, nell’intrattenimento, nei servizi finanziari, nei media e nel marketing. Dopo essere diventato presidente, pur restando di sua proprietà, la società è stata gestita dai due figli Donald Jr. ed Eric. Secondo quanto riportato da Associated Press, Trump non verrà incriminato direttamente, ma le accuse potrebbero colpirne duramente il portafoglio e le ambizioni politiche, andando a limitare le attività in cui la società può operare per raccogliere denaro e sollevando dubbi sul suo coinvolgimento diretto o degli affari illeciti.

Tra i vari reati che vengono contestati all’organizzazione i giornali internazionali parlano di utilizzo dei fondi societari per ottenere favori sessuali, benefit non rendicontati per i dirigenti – come l’utilizzo gratuito di case e automobili a fini privati – e anche manipolazione dei prezzi degli immobili. Secondo James Repetti, professore alla Boston College Law School ascoltato da Ap, una società come la Trump Organization ha la responsabilità di trattenere le tasse non solo sul salario, ma su tutte le forme di compensazione dei dipendenti – come l’uso di un appartamento o di un’automobile – a meno che non siano finalizzate a scopi lavorativi. I testimoni chiave delle indagini sono Jennifer Weisselberg, ex moglie del figlio di Allen Weisselberg, e l’ex avvocato di Trump Michael Cohen, che testimoniò davanti al Congresso statunitense nel 2019, contro l’ex presidente.

Trump non ha rilasciato dichiarazioni relative all’indagine, limitandosi, Secondo quanto riportato dal Guardian, a criticare i procuratori di New York come “maleducati, cattivi e totalmente di parte” sostenendo che le attività della sua compagnia sono “pratiche standard in tutta la comunità affaristica degli Stati Uniti e in nessun modo atti con rilevanza penale”.