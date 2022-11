La tunnina ca’ cipuddata: la ricetta siciliana pronta in 5 minuti. Il tonno così buono non l’avete mai mangiato

La tunnina ca’ cipuddata è un piatto tipico siciliano che unisce il sapore del mare a quello della terra. Si tratta del tonno con la cipollata. La cipolla viene trattata ad agrodolce, diventando morbida e gustosissima. Per conferire ulteriore particolarità al piatto potete utilizzare un mix qualità e colori di cipolla, passando dalla rossa, all’ambrata o a quella bianca.

È però consigliabile e preferibile utilizzare quelle bianche di Giarratana. Se pensate che sia un piatto fitness, siete sulla cattiva strada. Il tonno infatti verrà infarinato e fritto, proprio come se fosse una fetta di carne. Se ricaverete le fette di tonno dalla pancia del pesce, otterrete un sapore unico perché si tratta della parte più gustosa e grassa.

Tunnina ca’ cipuddata, Ingredienti per circa 3-4 persone

6 fette di tonno

6 cipolle bianche di Giarratana

50 gr di zucchero

Menta fresca

Farina 00

80 ml di aceto bianco

Sale e pepe q.b.

Circa 30 ml di olio

Procedimento

Iniziate sciacquando il tonno e successivamente asciugatelo per bene con della carta. Una volta pronto, infarinatelo e passate alla frittura. Saranno necessari un paio di minuti per ogni lato. Nel frattempo, procedete alla lavorazione delle cipolle. Sbucciate ed affettate in maniera sottile le 6 cipolle bianche. Inseritele poi in una padella con dell’acqua, lasciandole cuocere per 10 minuti. Trascorsi i minuti necessari, scolate tutta l’acqua e lasciate lì le cipolle, alle quali aggiungerete una buona quantità di olio EVO e sale e pepe quanto basta.

Lasciate, quindi, terminare la cottura a fuoco basso. A questo punto, dovete aggiungere zucchero e aceto bianco, che farete evaporare alzando la fiamma. Inserite il tonno fritto su un piatto e ricopritelo interamente con le cipolle appena preparate. Potete anche decorare ed insaporire il piatto con l’aggiunta di foglie di menta e, se di vostro gradimento, con qualche chicco di uva passera. Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

Vittorio Rienzo