la-tuta-per-la-primavera-di-zara-da-39-euro-che-ha-fatto-impazzire-kate:-perfetta-per-ogni-fisico,-colore-pazzesco

Il capo della primavera 2022 è sicuramente la tuta: elegante, sportiva, adatta a ogni occasione. Facile e veloce da indossare. Avete un servizio da sbrigare velocemente la mattina e non avete tempo per pensare agli abbinamenti? O siete in ritardo per una cena e il vostro guardaroba non vi viene incontro? Una tuta è la scelta migliore e alla moda per risparmiare tempo ed essere all’ultimo grido. Le passerelle della stagione di moda lo hanno confermato. E se il vostro portafogli non vi permette di rivolgervi alle firme più in voga, abbiamo trovato i capi economici ma di qualità che fanno al caso vostro.

Rendere un capo d’alta moda accessibile a tutti è un’operazione difficile. Spesso si riesce a copiare il modello ma la qualità dei tessuti è talmente scadente che indossandoli i vestiti riescono solo a peggiorare. Soprattutto le ragazze curvy hanno difficoltà a trovare il materiale che fa per loro. Ma c’è un brand in particolare che è riuscito nell’impresa. Si rivolge a chiunque, è indossato dalla ragazza del paese ma anche dalla moglie del futuro re d’Inghilterra. Si tratta di Zara che, con successo, parla alle donne di tutto il mondo e che per la prossima primavera ha una vasta proposta di tute.

Oggi vi proponiamo due capi del brand spagnolo adatti a ogni occasione e molto versatili. La prima è una tuta dal color verde tiffany presentata sul sito di Zara con un cinturone in pelle marrone. Il particolare colore la rende adatta a ogni tipo di carnagione e sono gli accessori a stabilire in che occasione indossarla. Sul sito viene proposta con un semplice paio di infradito che la rende adatta anche a passeggiate o aperitivi vicino al mare. Ma il suo profondo scollo e i suoi dettagli ricercati ce la fanno immaginare con un bel paio di tacchi e dei gioielli ad impreziosire il tutto. ( continua dopo la foto)

La tuta di Zara perfetta in ogni occasione

Con i giusti accessori sarete perfette anche per una serata romantica o in un locale con gli amici. La tuta ha un prezzo di 49,99 euro. La seconda proposta di Zara è più adatta al giorno ma è very very cool. Il tessuto è per il 50% in poliestere riciclato e la rende evidentemente simile a quello di una camicia. La tuta è comodissima ed elasticizzata in vita. Lunga fino ai polpacci, abbinandola a un paio di sneakers bianche è perfetta per una commissione mattutina. Nonostante la velocità dell’abbigliamento, sicuramente sa far ricadere l’attenzione su di se.

La donna in camicia ha un suo fascino particolare e questa tuta lo racchiude tutto. Abbinandola a un paio di belle zeppe e una cintura ricercata può diventare perfetta per un aperitivo pomeridiano. Il suo prezzo è di 39,99 euro. Queste sono soltanto due delle varie opzioni proposte dal marchio, ma ce ne sono per tutti i gusti. Corta o lunga, monocromatica o colorata, devi solo scegliere il tipo che fa per te, il figurone è assicurato. Il design dei capi scelti da Zara richiama quelli delle passerelle di Valentino o Dior, ma riesce a trovare un buon compromesso tra prezzo e qualità.

