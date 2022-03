la-tutela-ambientale-passa-anche-dalla-bonifica-post-incidenti-stradali

Pulizia e lavaggio del manto di strade e autostrade, rimozione dei detriti e dei liquidi inquinanti versati e le relative attività di smaltimento e messa in sicurezza delle strade (in linea con quando previsto dal Codice della Strada): sono le attività successive agli incidenti stradali che concorrono a salvaguardare l’ambiente e diventano sempre più una priorità per il settore Pubblico così come per il Privato.

“Con la nostra azienda – spiega Giuseppe Altamura, Amministratore Delegato di Tutela+, società specializzata in questo genere di interventi – svolgiamo un servizio ambientale, ma anche innovativo, garantendo assistenza legale e gestione danni, H24 su 365 giorni all’anno”.

Il servizio di pulizia e ripristino post incidente è non oneroso, per chiunque, perché viene risarcito direttamente dalla compagnia assicurativa del civile responsabile.

“La nostra attività – aggiunge Altamura – si svolge prioritariamente negli Interporti, nelle ASI, nei Porti e nelle grandi aree private, dove necessitano di questo servizio di pronto intervento per messa in sicurezza, bonifica e risoluzione di tutte le conseguenze degli incidenti verificatisi. Un ultimo intervento realizzato di recente è quello di un armatore che ci ha interpellati per via di un carico che aveva perso dell’acido. Siamo così intervenuti sia per pulire e che per rendere di nuovo agibile l’area, occupandoci tanto dell’aspetto burocratico relativo alle pratiche assicurative e che di quello della bonifica”.

“Un’attenzione all’ambiente – evidenzia l’AD di Tutela+ e Vicepresidente della Sezione Logistica, Intermodalità e Trasporti dell’Unione Industriali di Napoli – che si estende anche ai clienti. Affidandosi a noi, infatti, diventano loro stessi delle sentinelle per la tutela dell’ambiente, contribuendo attivamente in un’etica per la sostenibilità e per la sicurezza. É bene ricordare che durante un incidente stradale, oltre ai danni causati alle persone e ai veicoli, si producono rifiuti solidi e liquidi o perdita di carico, i quali hanno un concreto impatto ambientale e possono essere causa di altri sinistri (circa 13.000 sono gli incidenti stradali provocati dalla mancanza o dalla errata attività di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale post-incidente)”.

Con circa 600 centri specializzati in tutta Italia e un numero verde raggiungibile 24 ore su 24, Tutela+ fornisce assistenza legale e servizi di pronto intervento a oltre 7mila clienti del mondo industriale, assicurativo, enti, istituzioni, professionisti e privati.

