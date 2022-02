La tutela dell’ambiente entra nella Costituzione: “Da oggi l’Italia è un Paese migliore”

In una giornata definita “epocale” dal Ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, con 468 voti a favore, un contrario e sei astenuti, la Camera ha approvato il testo grazie al quale la tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi entra a far parte dei principi fondamentali della nostra Costituzione. L’Aula della Camera ha infatti definitivamente approvato la proposta di legge costituzionale che modifica in tal senso due articoli della Carta, il 9 ed il 41.

“Testimonio qui la presenza del governo che crede in questo cambiamento, grazie al quale la nostra Repubblica introduce nei suoi principi fondanti la tutela dell’ambiente”, aveva commentato Roberto Cingolani, poco prima del voto. È una sfida nella sfida – ha poi dichiarato incontrando la stampa alla Camera – ma tutte queste cose, però, sono previste dalla Costituzione: il lavoro, la società, i diritti delle nuove generazioni e l’ambiente. E questo ci dovrebbe anche concettualmente facilitare molto il lavoro”. Il Ministro ha poi aggiunto: “Ho sostenuto con grande convinzione questa conquista, ma devo dare atto che è il frutto di un lavoro che viene da lontano e ringrazio il Parlamento”.

Roberto Cingolani, Ministro della Transizione ecologica (Foto. MiTE)

“Oggi è una giornata di importanza storica che aspettavamo da trent’anni – commenta entusiasta la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris -. Il voto della Camera, in quarta lettura, sancisce infatti in via definitiva, con la maggioranza dei due terzi e dunque senza possibilità di chiedere il referendum confermativo, la tutela dell’ambiente, della biodiversità, degli animali e degli ecosistemi nella nostra Costituzione. Per la prima volta, una revisione della Carta, integrando l’art. 9, tocca la prima parte della Costituzione, quella che fissa i princìpi fondamentali. La difesa dell’ambiente diventa principio fondante della Repubblica e valore primario, costituzionalmente protetto, come del resto la stessa Consulta ha più volte indicato. Per trent’anni ci siamo battuti, sin da una proposta di cui io stessa ero prima firmataria, per raggiungere questo obiettivo che fa fare un enorme passo avanti al nostro Paese sulla strada della protezione della nostra madre Terra. È molto significativo e innovativo che nel testo sia affermato esplicitamente il princìpio della intergenerazionalità. La tutela dell’ambiente è un preciso dovere nei confronti delle prossime generazioni”. La capogruppo di LeU conclude: “Questa riforma è tanto più importante perché rende princìpio costituzionale la tutela degli animali, ponendo così le basi per un nuovo rapporto con gli altri esseri viventi. Siamo il quinto Paese al mondo a sancire questo principìo costituzionale ed è motivo di grande orgoglio per l’Italia. La riforma incide inoltre a fondo sui limiti posti all’iniziativa economica privata. Stabilisce, modificando l’art. 41, che la libera iniziativa privata non può arrecare danni alla salute e all’ambiente. E’ ora la legge fondamentale dello Stato ad affermare che l’interesse economico non può prevalere sul diritto alla salute e sulla tutela ambientale. Da oggi l’Italia è un Paese migliore”.

In linea col tenore generale degli apprezzamenti, il presidente della Camera Roberto Fico dichiara che siamo di fronte a “un passaggio storico” e che quanto indicato nel testo rappresenta “un segnale chiaro del Parlamento che dovrà essere un faro per il presente e il futuro del nostro Paese”.

Entusiastica anche la reazione degli ambientalisti, a partire dal co-portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e dei deputati di Ev Elisa Siragusa, Paolo Nicolò Romano, Devis Dori e Cristian Romaniello. “Dalla fine degli anni ’90 – dichiarano – i Verdi si sono battuti con appositi disegni di legge costituzionali per raggiungere questo obiettivo. Ora ci auguriamo che con questa modifica costituzionale ci sia un cambio di passo nelle politiche ambientali nel nostro Paese”. Gli esponenti di Europa Verde, infine, non mancano di ribadire che “l’Italia detiene il record di procedure di infrazione e di violazione di direttive europee in materia ambientale e di leggi sul clima. Ciò non deve assolutamente più accadere. È il momento di agire nell’interesse delle nuove generazioni, per realizzare quella giustizia climatica e sociale di cui il Paese ha bisogno”. Con una nota il WWF fa sapere che accoglie con estrema soddisfazione il risultato raggiunto ritenendo che le modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione ”debbano essere il presupposto di un intervento organico per adeguare strumenti normativi vigenti a tutela della biodiversità, degli ecosistemi e degli animali anche nell’interesse delle future generazioni”.

