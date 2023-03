la-valenza-probatoria-del-documento-esibito-non-si-esaurisce-nel-singolo-grado-di-giudizio

Il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova”, operante anche per i documenti – prodotti sia con modalità telematiche che in formato cartaceo – comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo, costituendo fonte di conoscenza per il giudice e spiegando un’efficacia che non si esaurisce nel singolo grado di giudizio, né può dipendere dalle successive scelte difensive della parte che li abbia inizialmente offerti in comunicazione. A stabilirlo è la Cassazione, a sezioni unite, con sentenza n. 4835 del 16 febbraio 2023.

Vittorio Rienzo