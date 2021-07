Il pericolo delle varianti Covid è sempre molto alto. A provarlo sono le parole del dottor Andrew Pollard che in un’intervista all’emittente dell Gran Bretagna BBC Radio 4 ha confermato che: «La variante beta (identificata per la prima volta in Sudafrica) ma che è presente anche nel Regno Unito e, come la variante delta, è in grado di sfuggire in una certa misura all’immunità data dai vaccini anti Covid». «La variante Beta purtroppo…

L’articolo La variante Beta può sfuggire a tutti i vaccini: l’allarme del direttore dell’Oxford Vaccine Group proviene da Grandeinganno.it.