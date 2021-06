Preoccupa la variante Delta in vista dello scontro dei quarti tra Inghilterra e Ucraina. Potranno assistere alla sfida all’Olimpico gli inglesi residenti in Italia o provenienti da altri Paesi dell’Ue o dell’area Schengen, mentre per quelli in arrivo dalla Gran Bretagna è obbligatoria la quarantena.

’La prossima tappa degli Europei di calcio porterà tifosi provenienti dall’estero a Roma il 3 luglio per la partita Inghilterra-Ucraina” sottolinea, in una nota, l’assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato “Ricordo che è in vigore, per motivi di contrasto alla pandemia di Covvid-19 e alla variante Delta, l’ordinanza per la quarantena di 5 giorni rivolta a tutti coloro che provengono dalla Gran Bretagna: la quarantena deve essere rispettata”.

Si legge sul Messaggero:



Dovendo fare 5 giorni di quarantena, anche presentandosi oggi, non potrebbero spostarsi allo stadio. Escamotage, con scalo intermedio o in auto, non sono comunque da escludere. Ma i controlli saranno rigidissimi a Fiumicino, a Ciampino e alla frontiera. Proprio guardando alle scappatoie, nella Capitale crescono i timori per l’evento, anche perché a Roma si sono riscontrati i primi casi di contagi da Covid con variante Delta.



Secondo le indicazioni degli ultimi giorni, i contagi legati alla mutazione Delta del coronavirus – ormai dominante sull’isola rispetto al precedente ceppo Alfa (ex inglese), in un Paese nel quale peraltro si esegue circa la metà di tutti gli esami del genoma (in grado di tracciare le varianti) fatti al mondo – hanno toccato il 99% dei nuovi casi totali. Per questo si discute anche della possibilità di cambiare la sede della finale degli Europei, fissata a Wembley.



Il presidente Aleksander Ceferin non ha alcuna intenzione di cambiare la sede. La conferma: messi in vendita i biglietti sul sito web dell’Uefa (quasi mille euro per la finale). «Le partite si svolgeranno dove previsto: con il governo britannico sono state concordate misure adeguate per mitigare i rischi» insistono da Nyon.