la-variante-delta-preoccupa-ma-le-discoteche-possono-riaprire.

Dal Cts via libera alla riapertura delle discoteche, col greenpass (ma la data non c’è). Ripartenza possibile in zona bianca, all’aperto e con capienza al 50%. L’esecutivo dovrà stabilire da quando si può riaprire.

Via libera del Cts all’apertura delle discoteche in zona bianca. Ma solo all’aperto e con capienza al 50%. È questa, secondo quanto si apprende, l’indicazione degli esperti che nel parere che consegneranno al governo non hanno però indicato una data per la riapertura: dovrà essere l’esecutivo ad indicarla. Il Cts ha anche fissato una serie di paletti: si potrà entrare in discoteca solo con il green pass (certificato di guarigione o di vaccinazione o tampone negativo effettuato nelle 48 ore precedenti), andranno mantenuti i contatti dei clienti per 14 giorni, in modo da consentire il tracciamento in caso di necessità, e gli ingressi saranno contingentati.



“L’utenza sia resa consapevole che tali attività sono tra quelle a maggior rischio di assembramento e trasmissione del virus che è pertanto necessario adottare comportamenti responsabili e tali da ridurre il rischio di trasmissione”, dice il Cts. In via preliminare il Comitato tecnico scientifico ha sottolineato come il “quadro epidemiologico attuale sia caratterizzato da una circolazione contenuta del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale ma allo stesso tempo stia emergendo progressivamente la variante delta che secondo ECDC è destinata diventare dominante nei paesi europei nei mesi estivi; quest’ultima è caratterizzata da una capacità di trasmissione significativamente più alta rispetto alla variante Alfa e richiede, per ottenere un’efficace protezione, il completamento dell’intero ciclo vaccinale; le attività di questo settore siano note come tra quelle a maggior rischio di trasmissione e come anche nel passato recente sia stato confermata questa tipologia di rischio; gli utenti di queste tipologie di attività in larga parte appartengono alle fasce di età più giovani che allo stato attuale sono tra quelle con le coperture vaccinali più basse in particolare se ci si riferisce al ciclo vaccinale completo e rappresentano anche i soggetti intrinsecamente più suscettibili a diffondere la variante Delta caratterizzata da maggior capacità infettante rispetto alle varianti attualmente in circolazione”.



Questa, pertanto, le regole per l’apertura delle discoteche: – le attività siano limitate ai contesti che possano garantire lo svolgimento esclusivamente all’aperto; – l’ingresso sia essere limitato ai possessori di un certificato verde valido che non può essere sostituita da autocertificazione ; – l’affollamento non possa superare il 50% della capienza massima ivi incluso il personale di servizio e dipendente; – Chiunque abbia una temperatura superiore a 37,5 o sintomatologia compatibile con Covid-19 eviti di accedere; – sia garantita la tracciabilità degli utenti presenti; – l’utenza sia resa consapevole che tali attività tra quelle a maggior rischio di assembramento e trasmissione del virus SARS-CoV-2 che è pertanto necessario adottare comportamenti responsabili e tali da ridurre il rischio di trasmissione; – le eventuali attività di ristorazione e bar siano soggette alle regole già vigenti. Il Cts raccomanda infine che le “Autorità Sanitarie Locali e le altre istituzioni coinvolte nella sicurezza siano coinvolte nella validazione e rispetto dei protocolli di prevenzione ed igienico sanitari a garanzia del massimo rispetto delle misure di sicurezza”