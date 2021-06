È passata nelle mani di Gwen Stefani e poi di Jesse Tyler Ferguson, che in Modern Family interpreta l’amatissimo personaggio di Mitchell Pritchett. È dalla star di una delle sitcom più apprezzate dal pubblico internazionale che Leonardo Di Caprio ha acquistato questa bellissima villa di Los Feliz, a Los Angeles, in stile coloniale spagnolo e con carattere da vendere per 7,1 milioni di dollari, come riporta Top TenRealEstateDeals.com.

Ph. Todd Goodman

La casa è composta da quattro camere da letto, sei bagni e un soggiorno formale. Le sale da pranzo hanno soffitti alti e romantici balconi Juliette. La costruzione risale al 1928 e da allora è stata completamente ristrutturata, pur mantenendo e valorizzando i dettagli d’epoca. Ci sono porte ad arco, tetti e pavimenti in tegole, finestre con vetri colorati, camini multipli, bagni eleganti, ampie scale, una porta d’ingresso intagliata e soffitti intarsiati. La cucina abitabile ha tutto il necessario per essere sia bella che funzionale, e il salotto può essere utilizzato in alternativa come una sala multimediale con il suo schermo a scomparsa. Quasi tutte le stanze si aprono sulle terrazze ben curate, sui giardini colorati, sui cortili, sulle fontane e sulla vista del Griffith Observatory. C’è anche un bagno separato dalla piscina e dalla spa e una stanza Zen/Meditazione/Yoga separata.

Ph. Todd Goodman

Leonardo DiCaprio negli anni ha acquisito un portafoglio immobiliare impressionante. Fanno parte della sua collezione: una casa a Los Angeles che ha comprato negli anni ’90 da Madonna, una favolosa villa Mid-Century a Palm Springs acquistata nel 2014, e una casa a Malibu da 23 milioni di dollari comprata nel 2017. Molte di queste proprietà sono state regalate a membri della sua famiglia. La casa di Los Feliz è infatti destinata a sua madre, Irmelin Indenbirken. Qualche anno fa, ha acquistato una casa per suo padre, George DiCaprio, sempre a Los Feliz, per 4,9 milioni di dollari. Mentre alcune star hanno portato i loro investimenti immobiliari fuori dalla California a causa delle tasse, DiCaprio ha la maggior parte delle sue proprietà nel Golden State tranne un appartamento a New York City e un’isola in Belize. Leonardo vive ancora nella sua proprietà di due appartamenti su Sunset Strip – a soli 30 minuti di macchina dai suoi genitori a Los Feliz.