Il “duro” di Hollywood per eccellenza, guru delle arti marziali e musicista Steven Seagal sta vendendo la sua casa di Scottsdale, Arizona. Come riporta il sito Top TenRealEstateDeals.com, la casa gode di una vista mozzafiato, è dotata di vetri antiproiettili ed è un sul mercato al prezzo di 3,395 milioni di dollari.

Da bambino era fragile e asmatico. Crescendo è diventato una delle star più amate di tutti i tempi per i film d’azione di Hollywood. A dare una svolta alla sua carriera sono stati i suoi ruoli in film come Fire Down Below, Patriot e la serie televisiva da lui creata, Steven Seagal: Lawman. Ma la recitazione non è la sua unica passione. Seagal è infatti anche maestro e istruttore dell’arte marziale giapponese dell’Aikido, che ama al punto da renderla protagonista in diversi film. Lo stesso si può dire della musica: diverse sue canzoni sono diventate colonne sonore dei suoi blockbuster.

Ph Engel & Völkers

Seagal ha la cittadinanza in tre paesi: Stati Uniti, Russia e Serbia, dove possiede uno studio di arti marziali. È stato sposato quattro volte e ha sette figli. Essendo stato coinvolto in polemiche e litigi con colleghi attori e controfigure per buona parte della sua carriera, oggi Seagal è più controllato nelle sue attività, e ha scelto di volgere i suoi sforzi all’ambiente e alla cura degli animali.

Ph. Engel & Völkers

L’attore non è nuovo a investimenti nel settore immobiliare di lusso. Quella da poco messa sul mercato è la sua villa in Arizona che si affaccia sul Chiricahua Golf Course, tra le città di Phoenix e Scottsdale. La casa è stata costruita nel 2001 su una collina, su quasi 12 acri di terreno. Tra rame, pietra e pareti di vetro, la casa misura oltre 8.000 piedi quadrati, è dotata di quattro camere da letto e cinque bagni, mentre la dépendance degli ospiti misura 600 piedi quadrati ed è composta da un soggiorno, una cucina completa e una camera da letto. La casa principale gode di viste sbalorditive e si fonde perfettamente con la natura. Quasi tutte le stanze sono dotate di grandi pareti in vetro. Le camere sono grandi, ariose e luminose. La casa comprende anche un home theatre abbastanza grande per ospitare gli amici e diverse stanze ad uso flessibile, più una piscina a sfioro e una spa.