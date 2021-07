Negli anni ’70, mentre gli Stati Uniti vivevano uno dei momenti più bui della loro storia, con la guerra del Vietnam, il caso Watergate e la Oil Crisis, la musica non ha mai smesso di risuonare nelle discoteche, nei club e dai palchi dei concerti. Gloria Gaynor ha segnato un’epoca con la sua “Gloria”, un inno alla gioia da ballare sotto la luce di una palla stroboscopica, “I will survive” e “Never say goodbye”, perfette per un momento storico da febbre del sabato sera.

Photo Credit: Douglas Elliman

Allora le star più popolari erano Donna Summer, i Bee Gees e lei, Gloria Gaynor, che sembrava capace di catturare l’essenza della disco music più di chiunque altro. Ancora oggi la sua voce è presa come modello dai giudici e dai concorrenti di American Idol o Britain’s Got Talent. Gloria continua a cantare: il suo ultimo premio è un Grammy Award che le è stato assegnato nel 2020.

La villa nel New Jersey della regina delle discoteche Gloria Gaynor del 1970 è in vendita a 1,249 milioni di dollari, come riporta Top TenReaEstateDeals.com. Gloria ha personalizzato gran parte della casa scegliendo un design contemporaneo in tutta la proprietà composta da cinque camere da letto, per un totale di 8.000 piedi quadrati. Le caratteristiche speciali includono un cinema, una piscina inserita in una sorta di serra, finestre a blocchi di vetro, soffitti architettonici, caminetto e pavimenti in marmo. All’esterno, il cortile (più simile a un parco) con un grande ponte e un gazebo e alberi da ombra. Immancabile, un seminterrato per le feste, perfettamente adatto a una delle più grandi dive degli anni ’70. Appena oltre il bosco sul retro della proprietà c’è il Warrenbrook Golf Course.

Photo Credit: Douglas Elliman

Gaynor ha detto al New York Times che, nel corso degli anni, in questa casa ha ospitato molte cene, feste e riunioni in giardino. «Facevo una festa del 4 luglio, poi l’ho cambiata in una festa di Natale, poi una festa di compleanno – ha detto – Fuori ho costruito un palco. La gente ballava davanti alla piscina. All’interno la gente guardava il calcio in TV o giocava a biliardo e ascoltava il jukebox». Bei momenti che non passano mai di moda.