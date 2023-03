la-violenza-della-polizia-locale-di-taranto-contro-un-povero-corriere-della-sda-(poste-italiane)

Ecco cosa succede a Taranto, in pieno centro dove quattro esaltati della Polizia Locale hanno aggredito e malmenato con violenza un autista di un furgone della SDA società di recapiti del gruppo Poste Italiane, responsabile (a dir loro) di non aver dato la precedenza a degli esaltati sotto mentite spoglie di agenti della Polizia Locale. Abbiamo contattato l’assessore alla Polizia del Comune di Taranto, Cosimo Ciraci. La sua risposta ? “Leggeremo la relazione degli agenti” aggiungendo “chi ci assicura che quel video non è stato tagliato ?“. La verità è che in questa amministrazione comunale in molti sono fuori di testa !!!!

Meno male che sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato a tutelare e difendere quel povero ragazzo aggredito e picchiato da questi quattro esaltati in divisa, traendolo in salvo e portandolo lontano dalla violenza folle di quattro esaltati che andrebbero immediatamente sospesi e cacciati dal Corpo. Se ci fosse un comandante all’altezza della situazione, ed un assessore capace di far rispettare alla Polizia Locale le norme di legge !

Vito Califano