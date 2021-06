la-vita-da-star-di-grace-kelly-attraverso-le-sue-case

«L’idea che la mia vita sia stata come una favola è, di per sé, una favola», ha detto Grace Kelly. Una stella clamorosa dell’epoca d’oro del cinema, la buona del duo che formava con Ava Gardner (amica e confidente). Una donna molto più ribelle, femminista e contemporanea di quanto immaginiamo, e anche molto più povera. E anche molto più povero. Vi sembra strano? Non c’è da stupirsi. Perché la sua esistenza è trascorsa tra grandi case e palazzi, haute couture e gioielli, balli e scandali che l’epoca ha saputo nascondere.

Nel 2016, Alberto di Monaco ha comprato una casa a Philadelphia per 755.000 dollari, non una casa qualsiasi, ma quella dove è nata sua madre. Si tratta di un edificio in stile coloniale eretto nel 1928 dal campione olimpico John Kelly, padre di Grace, dove ha vissuto e nel cui seminterrato ha annunciato il suo fidanzamento con Rainieri.

Per restituirla al suo stato originale ha impiegato due anni di ristrutturazione. È sorprendente che una delle attrici più ricercate di Hollywood non abbia accumulato proprietà, ricordiamo che aveva un chachet paragonabile a quello di Audrey Hepburn, quando morì aveva a malapena 10.000 dollari a suo nome (circa 8.500 euro), a differenza del suo compagno, che ha accumulato 85 milioni di dollari, come rivela il documentario Grace Kelly: The Missing Millions. Anche così, non ha mai rinunciato al lusso.

Qui la vediamo durante il suo periodo di successo nella casa di famiglia a Ocean City, sulla costa del Maryland. Un edificio che appartenne alla famiglia dal 1929 fino al 2001 e da dove una giovane Grace andò al ristorante The Chatterbox a lavorare come cameriera. Questa villa in stile mediterraneo, con muri di calce e tetto di tegole, aveva anche una piscina sul retro ed è molto vicina alla spiaggia. Non ci sono foto dell’interno, la famiglia ha posato all’esterno e gli attuali proprietari non rivelano i cimeli interni. Quello che si sa è che diversi milioni di dollari dovettero essere sborsati per acquisirlo, non si è mai saputo quanti.

Se oggi si parla della genetica degli Hemsworth, genitori, partner, figli…. Prima di loro c’erano i Kelly. Guardiamo brevemente cosa significhi essere piuccheperfetti. Nonostante si parli di un mito, fu anche un’attrice che lavorò dal 1951 al 1956, prima in televisione e poi al cinema, debuttando nel ’53 con Mogambo, vincendo un Oscar nel 1954 per La ragazza di campagna, girando con Hitchcock Caccia al ladro e La finestra sul cortile e ritirandosi nel ’56 con Il cigno e Alta società. Nel 1955 incontrò Rainieri a Cannes, che cercava il partner perfetto con cui attirare milionari e aristocratici nel principato.

Nel libro Beberse la vida: Ava Gardner en España di Marcos Ordóñez, si dice che Grace visitasse molto spesso la sua grande amica, in fuga dalla sua vita in corsetto e pronta a divertirsi quanto o più di lei. L’appartamento di Ava, in Paseo de la Habana, era testimone delle loro feste, il suo vicino del piano di sotto, Perón, si lamentava sempre e loro uscivano sul balcone per insultarlo. Tutto secondo questo libro. Al suo ritorno a Monaco, interpretò ancora una volta una donna che sembrava tutt’altro che terrena.

Fino alla sua morte in un incidente d’auto nel 1982, ci sono diverse leggende su chi guidava ….. Grace visse nel palazzo-fortezza Grimaldi, un’architettura del XIII secolo, le cui stanze, rinnovate durante i secoli XVII e XVIII, possono essere visitate (Corte d’Onore, la Galleria d’Ercole, la Galleria dei Cristalli, il salone e la camera da letto York, il salone e la camera da letto Luigi XV, la sala del trono, oltre a dipinti, affreschi, arazzi e mobili.), come la Galleria d’Ercole, la Galleria dei Cristalli, il salotto e la camera da letto di York, il salotto e la camera da letto di Luigi XV, la sala del trono. Angoli che la madre di Caroline e Stephanie e nonna di Charlotte si dice che percorresse anelando Hollywood. Ma non lo sapremo mai, perché come ha detto lei: «Una persona deve tenere qualcosa per sé o la sua vita è solo un layout in una rivista».

