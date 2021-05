la-vita-in-diretta,-alberto-matano-dice-basta:-“presto-la-fine”

Nel corso della puntata di inizio settimana de “La vita in diretta”, il conduttore svela un dettaglio che non è sfuggito ai telespettatori.

Si avvicina la conclusione del contenitore pomeridiano di Rai 1 che tratta abitualmente di fatti di cronaca ma anche di argomenti più leggeri. Come altri programmi della Tv di Stato, anche “La vita in diretta” andrà quindi in vacanza.

Alberto Matano a La Vita in Diretta Foto screenshot

Ed il conduttore Alberto Matano ha rivelato quando arriverà quel momento. Lo ha fatto in occasione della puntata di lunedì 24 maggio 2021.

Quando poi arriverà per lui il momento di andare meritatamente sotto all’ombrellone, il suo posto verrà preso da Gianluca Semprini e Roberta Capua, che condurranno “Estate in diretta”, ovvero proprio la versione estiva de “La vita in diretta”, come suggerita dal nome.

Tutto quanto è stato confermato dallo stesso Matano in occasione di uno scambio di battute con la sua ospite Carolyn Smith. Nell’invitarla ancora all’interno dello show, il conduttore ha infatti svelato per quanto ancora il suo programma andrà in onda.

Fino a quando il programma andrà avanti su Rai 1

La frase esclamata da Matano non lascia adito a dubbi:

Ti aspetto quando vuoi, saremo in onda ancora per poco più di un mese

Quindi un altro mese ancora e Matano e “La vita in diretta” conosceranno la meritata pausa estiva. Non ci sono dubbi poi sul fatto che avverrà una riconferma per la prossima stagione televisiva.

La Rai svelerà i palinsesti per l’annata 2021/2022 come da tradizione nel prossimo mese di luglio. Nel frattempo la trasmissione ha subito una diffida improvvisa, che proprio il 48enne originario di Catanzaro non ha preso bene.

Il motivo è legato al caso di Denise Pipitone, con il programma che però non ha ricevuto tutti i permessi per mandare in onda una intervista esclusiva fatta alla zia dell’ex fidanzato di Jessica Pulizzi, figlia di Anna Corona.

“Cosa c’è di male nel raccontare cose dette 17 anni fa?” si è chiesto Matano. Mentre la sua inviata che ha materialmente realizzato l’intervista ha aggiunto che la donna ha risposto senza alcuna remora al cospetto delle telecamere.