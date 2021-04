La Vita in Diretta, Alberto Matano mai visto così: “Non ce la faccio più”

Vita in diretta piace tanto ma in questa situazione di pandemia e di estrema gravità per tutta l’Italia è ancora di più seguita perché aggiorna costantemente sui dati, purtroppo al momento terrificanti, dei morti e dei positivi.

Alberto Matano, bravissimo giornalista che conduce il programma quest’anno in solitaria, non si esime mai dal mostrare tutta la sua sofferenza per una situazione che , nonostante sin via di miglioramento grazie alla campagna vaccinale che sta portando avanti Figliuolo, sta facendo ancora tremare i polsi agli italiani perché i numeri della gente che non ce la fa sono ancora altissimi.

La gente è, inoltre, stanca sia di tutte le restrizioni a cui è sottoposta sia della impossibilità di lavorare che ha colpito numerose categorie.

I ristoratori, i proprietari di palestre e i loro dipendenti, i commercianti, sono sull’orlo della disperazione perché non sanno più come mantenere le proprie famiglie e l’equilibrio tra il garantire o provare a tutelare il diritto alla salute e quello al lavoro è molto difficile, a volte impossibile. O si privilegia uno o l’latro.

Alberto Matano si sfoga in diretta “Non ce la faccio più”

Alberto Matano, nonostante sia molto professionale, ha avuto un crollo e durante la puntata di ieri, 2 aprile, di Vita in diretta,

nel momento in cui ha letto il bollettino giornaliero dei decessi, ha detto all’esperto con cui era collegato: “Però professore, io lo dico perché veramente non ce la faccio più a documentare questo dato che riguarda le persone che non ce l’hanno fatta”.

Tutta l’Italia si è compenetrata in quelle parole e tutti hanno capito che Matano ha avuto un momento di vero crollo emotivo che non ha voluto né mascherare né minimizzare e i telespettatori che lo seguono e lo amano hanno apprezzato tanto quella esternazione perché chiunque, al posto suo, avrebbe detto le stesse parole.

Gli ospiti in studio e le loro lamentele

Anche gli ospiti che vanno in studio da Matano si dicono stanchi e provati e se Alessandro Greco, con rabbia e sconforto, ha detto: “Siamo sempre quelli del ‘dopo’, non riusciamo mai ad arrivare in tempo a fare le cose”, Rita Dalla Chiesa ha dichiarato, con tanto sofferenza: “Non dormo più la notte, mi buca il cervello“.