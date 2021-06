La Vita in Diretta, Alberto Matano: “Non mi vedrete più così”

Il noto volto televisivo, grande protagonista con “La Vita in Diretta”, rivela un aspetto che riguarda lui ed il programma e che non verrà più riproposto.

La trasmissione condotta da Alberto Matano va in vacanza, dopo mesi e mesi di messa in onda ininterrotta e buoni risultati ottenuti in termini di share. Per “La Vita in Diretta” la media è risultata del 17,3%.

Alberto Matano Foto da Instagram

Quella appena conclusa risulta una stagione particolare, caratterizzata dalla conduzione in solitaria di Matano, senza più la presenza di Lorella Cuccarini, silurata un anno fa dalla Rai e che subito si lanciò in accuse anche al telegiornalista di Catanzaro.

Fatto sta che pure senza di lei – passata nel frattempo ad Amici ed a Canale 5 – “La Vita in Diretta” è risultata molto gradevole. Il taglio del rotocalco pomeridiano di Rai 1 è risultato maggiormente improntato sull’informazione.

Il programma ritornerà martedì 14 settembre, curiosamente di martedì ed un giorno dopo l’inizio della stagione televisiva 2021/2022 della Rai.

In questo senso, proprio Alberto Matano rivela a “La Repubblica” che ci sarà un fattore di rilievo, già notato nel corso del ciclo appena concluso del suo programma.

“Grande protagonista deve essere l’informazione”

Si tratta del pubblico dal vivo, che continuerà a non esserci in quanto è l’informazione a fare da protagonista, a detta del presentatore. Ci si concentra esclusivamente sulle notizie, dall’inizio alla fine della trasmissione.

Intanto da ieri è partito “Estate in Diretta”, la versione estiva del programma e che farà compagnia a tanti italiani fino al prossimo 13 settembre. A curarlo e ad apparire in video saranno Roberta Capua e Gianluca Semprini.

C’è curiosità non solo nell’assistere a questa conduzione doppia, ma anche nel vedere come si comporterà Roberta, che dalla Rai mancava dall’ormai lontano 2004.

In seguito lei ha avuto delle esperienze in Mediaset e poi ha avuto un figlio, Leonardo, che nel frattempo è cresciuto. Proprio questo aspetto l’ha portata a riavvicinarsi alla televisione, dopo avere deciso di volere fare la mamma a tempo pieno.

Una curiosità che riguarda Roberta Capua è che è legata da uno stretto vincolo di parentela con Ilaria Capua, la nota virologa che vive in Florida. Le due sono cugine.