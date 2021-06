la-vita-in-diretta,-anna-falchi-diretta,-non-usa-mezzi-termini-“io-sono-…”

Proprio in questi giorni è venuta alla luce la figlia del principe Harry e di Meghan Markle. La bambina è stata chiamata Lilibet Diana e si tratterebbe di un omaggio fatto alla nonna Regina e ovviamente alla defunta mamma del principe. In realtà Lilibet è il soprannome con il quale Elisabetta veniva chiamata in famiglia da bambina. Sembrerebbe che però Harry e Meghan non abbiano chiesto il permesso alla regina Elisabetta di chiamare la bambina in questo modo ed a rivelarlo sono state alcune delle fonti molto vicine al palazzo.

Lilibet Diana, è nata la figlia di Harry e Meghan Markle

In Gran Bretagna non si fa altro che parlare della nascita della piccola Lilibet che la Regina avrebbe già conosciuto seppur in Zoom. Anche nel nostro paese non si sta facendo altro che parlare della nascita della bambina e del fatto che i genitori abbiano deciso di chiamarla in questo modo. Secondo alcuni la scelta del nome, sarebbe stata dettata dal fatto di voler in qualche modo sanare la frattura che si è venuta a creare con il palazzo reale. Di questo se ne è parlato nel corso della puntata andata in onda ieri, del programma La vita in diretta condotto da Alberto Matano.

Anna Falchi su Meghan “Sono abbastanza severa”

Tra gli ospiti in studio pare ci fosse Anna Falchi, la quale ha voluto esprimere il suo pensiero al riguardo. “Con Meghan sono abbastanza severa, secondo me ha centrato l’obiettivo: alzare un gran polverone. Laurea in comunicazione, come arriva lei non arriva nessuna“. Sembrerebbe quindi che il punto di vista di Anna Falchi sia piuttosto chiaro e condiviso anche dagli altri ospiti presenti nello studio de La vita in diretta. Ma sarà davvero che Harry e Meghan abbiano voluto chiamare la figlia in questo modo soltanto per cercare di rimediare ai danni fatti nei mesi scorsi e ricucire un rapporto con la famiglia reale?

"Secondo me invece, guarda, la regina Elisabetta è proprio indignata per quello che è successo, del nome che è stato dato a questa bambina, scusate". Questo ancora il punto di vista di Anna Falchi che nel corso della puntata de La vita in diretta ha espresso il suo pensiero senza mezzi termini.