La Vita In Diretta, Cambia tutto. Ecco chi arriva a condurre con Alberto Matano. Le novità

Il mese di settembre è ormai iniziato e ciò vuol dire solo una cosa per la televisione: nuovo palinsesto. Alberto Matano è pronto a partire con una nuova edizione de La vita in diretta, la quarta consecutiva per lui. Il talk tornerà ad informare i telespettatori dal 5 settembre alle ore 17.00 circa, sempre su Rai 1. Ancora una volta si sfiderà con il programma della D’Urso della rete ‘nemica’, Pomeriggio 5. Ma il conduttore è pronto per una nuova sfida e ha tante novità da proporre.

Alberto Matano ha da poco concluso le sue vacanze estive. Ha trascorso l’estate con suo marito Riccardo prima in Calabria, sua terra d’origine, poi in Sicilia e poi in Spagna, in Andalucia, con la coppia Rocio Morales- Roul Bova e figli. Con loro sono molto amici e molto legati tanto che ha dichiarato tali parole: “Ci accomuna la semplicità, condividiamo gli stessi valori”. Ora è pronto a tornare in tv con una nuova stagione televisiva de La Vita in diretta. Le prime puntate saranno, senza dubbio, molto impegnative in quanto ci troviamo in un periodo importante e decisivo per l’Italia e gli italiani.

Mancano, infatti, circa venti giorni alle elezioni politiche. Alberto Matano, dunque, racconterà e informerà di tale momento storico senza, però, tralasciare la cronaca e l’ attualità. Pochi giorni fa si è anche lasciato andare ad un’intervista a Chi Magazine raccontando sia della sua vita privata che del suo programma. “Si è stabilito un legame importante con il pubblico e questo, mi creda, mi rende felice e orgoglioso. È un po’ come se fosse un patto di fiducia che viene rinnovato ogni giorno”.

“È il mio quarto anno a La Vita in Diretta e partiamo con una grande responsabilità e l’amore del pubblico. Nel tempo abbiamo cambiato tutto, quest’estate la gente mi ha dimostrato grande affetto, il patto si rinnova”. Inoltre, ha dichiarato di avere un carattere mite ma ” allo stesso tempo sono un rompiscatole. Sono preciso, esigente e rigoroso, un perfezionista”. Infatti, nella nuova edizione del suo programma ci saranno alcuni cambiamenti.

In particolare, si rinnoverà il tavolo nella seconda parte de La vita in diretta. Ci saranno grandi ritorni, ma anche delle new entry. Matano, si è sempre dimostrato molto dedito al suo lavoro e molto premuroso nei confronti del pubblico tanto che è riuscito ad ottenere un meraviglioso riscontro da parte degli italiani che tendono spesso ad elogiarlo. Dunque, non ci resta che aspettare pochissimi giorni per tornare a vederlo in tv.

