la-vita-in-diretta,-clizia-incorvaia-diretta-su-eleonora-giorgi-e-la-giorgi-risponde

Molto spesso quando si parla della suocera si è soliti utilizzare delle parole in alcuni casi non proprio carine. Suocera e nuora o suocera e genero non sempre infatti vanno d’accordo e i casi in cui non sono presenti litigi e incomprensioni sono pochi ma non rari. E’ questo il caso della bellissima Clizia Incorvaia e della celebre Eleonora Giorgi. Le due donne vanno molto d’accordo, si vogliono tanto bene e non perdono occasione per dirlo come accaduto nel corso dell’intervista rilasciata dalla madre di Paolo Ciavarro a La Vita in Diretta.

Clizia Incorvaia ed Eleonora Giorgi unite da un grande affetto

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono conosciuti ed innamorati all’interno della casa del GF Vip, e da quel momento non si sono più lasciati. I due stanno insieme da più di due anni e lo scorso mese di febbraio sono diventati genitori di un bellissimo bambino di nome Gabriele. Un grande amore quello che unisce la coppia caratterizzato anche da una splendida armonia familiare. A tal proposito è infatti possibile dire che Clizia Incorvaia ha uno splendido rapporto con la suocera Eleonora Giorgi, e a rivelarlo sono state proprio le due donne nel corso di una recente intervista rilasciata ad Alberto Matano nella trasmissione La vita in diretta.

Le bellissime parole di Clizia Incorvaia per la suocera

Eleonora Giorgi è stata ospite della puntata de La Vita in Diretta di venerdì 29 aprile 2022, e proprio durante tale appuntamento ha parlato del suo rapporto con la nuora Clizia Incorvaia definendolo un rapporto “bellissimo“. Anche la compagna di Paolo Ciavarro ha colto l’occasione per esprimere per la suocera delle bellissime parole, ed infatti proprio in occasione della presenza di Eleonora Giorgi nel celebre programma di Rai 1 ecco che Alberto Matano ha pensato bene di far vedere alla sua ospite una registrazione con protagonista proprio Clizia Incorvaia intenta a parlare della suocera da lei definita “Solare, generosa, entusiasta come una bambina, amante della vita”. E’ stato poi chiesto alla giovane attrice di parlare di quelli che sono i difetti della suocera. E a tal proposito la Incorvaia ha affermato “Devo proprio trovarli? A tratti logorroica e troppo sensibile perché è un’anima pura e spesso soffre per questo, ma io la amo alla follia per tutto questo mix che ha dentro di sè”. E rivolgendosi direttamente ad Eleonora Giorgi ecco che Clizia ha poi affermato “Ti voglio bene”.

Eleonora Giorgi commossa per le parole della nuora

Le parole espresse dalla Incorvaia hanno molto emozionato Eleonora Giorgi che ha risposto confermando di avere uno splendido rapporto con la nuora. “Anche io con Clizia a volte ho una forte alleanza perché siamo due donne e andiamo d’accordo”.