la-vita-in-diretta,-cristina-parodi-lascia-senza-parole-alberto-matano,-”-non-era-il-caso-che-…-“

In queste ultime settimane si è tanto parlato dell’intervista rilasciata da Meghan Markle e dal marito. I due reali sembra abbiano rilasciato delle dichiarazioni forti, che hanno sicuramente scosso l’opinione pubblica. In qualche modo, dopo qualche giorno di silenzio se ne è tornato a parlare in occasione della morte del principe Filippo avvenuta proprio nella giornata di ieri venerdì 9 aprile 2021. È stato proprio Alberto Matano, il conduttore de La vita in diretta ad occuparsi di questa pagina di cronaca dedicando uno spazio proprio al principe Filippo e alla sua dipartita.

La vita in diretta, Alberto Matano e lo spazio dedicato alla morte del Principe Filippo

Ebbene sì, il conduttore Alberto Matano nello spazio chiamato Pop ha ospitato alcuni personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo tra cui Cristina Parodi. Quest’ultima è intervenuta in collegamento dalla sua abitazione, ricordando come alcune settimane fa, avesse espresso il suo punto di vista riguardo le dichiarazioni rilasciate da Harry e Meghan.

Il punto di vista di Cristina Parodi “Hanno sbagliato…”

Secondo la nota conduttrice, infatti pare che non fosse sicuramente il momento giusto per potere rilasciare un’intervista piuttosto forte come quella che poi hanno rilasciato, vista la precarietà delle condizioni di salute del principe Filippo. “Il Duca di Edimburgo era già grave”, avrebbe ricordato Alberto Matano. A queste parole, Cristina Parodi avrebbe risposto “Io lo avevo detto a suo tempo che Harry e Meghan non avevano scelto un timing opportuno per l’intervista”. Poi la nota giornalista avrebbe anche aggiunto che secondo lei sia Harry che Meghan, hanno sicuramente sbagliato anche per la pandemia da Coronavirus che purtroppo è ancora in corso oltre che per le condizioni di salute del nonno, il Principe Filippo. “Non ho apprezzato soprattutto il fatto che Meghan in questo modo abbia rivelato di aver strappato Harry alla sua famiglia“. Queste ancora le parole dichiarate dalla Parodi.“Anche dopo questa scelta discussa di lasciare la famiglia Harry è rimasto molto legato alla regina”, questo quanto dichiarato da Cristina Parodi a La vita in diretta, programma al quale hanno preso parte anche altri personaggi del mondo dello spettacolo come Alba Parietti, Barbara Alberti e Luca Bianchini.

Harry pronto a tornare a casa “per stare vicino alla famiglia”

Harry intanto nelle scorse ore ha fatto sapere di voler essere presente al funerale del nonno. Non si sa effettivamente se Harry e Meghan fossero stati avvisati negli ultimi giorni del peggioramento delle condizioni di salute del Principe Filippo. Una cosa però è certa, ovvero che nel momento in cui Harry ha saputo della morte del nonno, ha immediatamente organizzato il viaggio per tornare a casa.