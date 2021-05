La vita in diretta, Enzo Miccio fuori di sè e Alberto Matano gli dice …

Nel corso della puntata de La Vita in Diretta andata in onda mercoledì 19 maggio, tra gli ospiti in studio c’è stato proprio lui, ovvero Enzo Miccio. Quest’ultimo come tutti sappiamo è un famoso wedding planner, il più famoso del nostro paese che ha curato e organizzato i matrimoni più esclusivi e soprattutto di molti vip. Enzo Miccio però non è soltanto un Wedding planner ma è anche un famoso conduttore, visto che è stato al timone di diversi programmi televisivi su Real Time ed ha anche preso parte ad una edizione di Pechino Express. Ad ogni modo, nel corso della puntata de La Vita in Diretta, andata in onda il 19 maggio, Enzo ha voluto in qualche modo sfogarsi ed esporre il suo pensiero che poi è uguale a quello di tutti coloro che lavorano nel settore, ovvero quello delle cerimonie.

Enzo Miccio ospite a La vita in diretta

Sembra che Enzo Miccio fosse particolarmente agitato e abbia esposto il suo punto di vista con molta rabbia, tanto che ad un certo punto sarebbe intervenuto proprio Alberto Matano dicendo “Ti capisco ma non ti ho mai visto così surriscaldato.” Sostanzialmente il wedding planner sembra aver colto l’occasione di essere ospite in una puntata de La vita in diretta, uno dei programmi più in vista della televisione italiana per poter esporre il suo pensiero, riguardo le nuove direttive che il settore dei matrimoni e delle cerimonie in generale, dovrà seguire questa estate.

Lo sfogo del noto wedding planner

Nell’esporre il suo punto di vista, il wedding planner è apparso piuttosto alterato e fuori di se. “Abbiamo aspettato tanto per aver questa data di ripartenza, che è il 15 giugno, e me la date il 18 maggio, io sono veramente incavolato per non usare un altro termine, siamo il comparto più abbandonato.” Ed ancora il noto wedding planner sembra che parlando con il conduttore abbia dato il suo parere anche sul green pass che come tutti sappiamo è obbligatorio per quanto riguarda i matrimoni e le cerimonie in generale.

Alberto Matano dalla parte di Enzo Miccio

Nello specifico, Enzo Miccio sarebbe contrario al fatto che questo green pass sia indispensabile per le cerimonie, mentre non è necessario per poter andare allo stadio ed ha puntato così il dito contro coloro che hanno stilato queste linee guida. Alberto Matano non ha potuto far altro che appoggiare lo sfogo di Enzo Miccio così come anche Nunzia De Girolamo, ospite in studio.