la-vita-in-diretta,-luca-barbareschi-ad-alberto-matano-“io-sono-qui-solo-per-te-…”,-matano-senza-parole

Purtroppo in queste ultime settimane in Medio Oriente, si sta vivendo una situazione particolarmente difficile. Il motivo è essenzialmente uno, ovvero gli scontri tra israeliani e palestinesi che sembrano essere piuttosto accesi, soprattutto negli ultimi giorni. Di questa situazione se ne sta parlando anche nel nostro paese ovviamente e sembra che gli ultimi fatti siano stati commentati dalla stampa.

Grave situazione in Medio Oriente, la situazione

Se ne è parlato anche in alcune trasmissioni televisive, tra cui anche la vita in diretta ovvero il programma condotto da Alberto Matano. È stato nella giornata di ieri che si è parlato quindi di questo fatto di cronaca internazionale ed a parlarne è stato anche uno dei diretti interessati, ovvero Luca Barbareschi.

La vita in diretta, Luca Barbareschi e la protesta pacifista

Quest’ultimo avrebbe espresso il suo punto di vita da pacifista e per sottolineare maggiormente il suo pensiero si è presentato nello studio de La vita in diretta con sul capo una kippah, che per chi non lo sapesse è un tipico copricapo utilizzato dagli ebrei. È stato il conduttore che ad un certo punto si sarebbe accorto di questo oggetto sul capo del suo ospite ed avrebbe chiesto il motivo per cui ha deciso di indossarlo per l’occasione. “Indosso una kippah, perché siamo quasi sotto Shabbat, a sostegno di Israele. Perché si scrivono delle cose sbagliate e io sono testimone, invece, di un grande Paese di democrazia mediorientale”. Queste le parole di Luca Barbareschi che ha voluto così dare un segnale piuttosto forte ed esprimere il suo punto di vista su quanto sta accadendo in questi giorni nel Medio Oriente.

Alberto Matano esprime il suo pensiero

Anche Alberto Matano quindi in occasione di questa puntata, ha voluto esprimere il suo punto di vista.” Diciamo che auspichiamo che la pace possa prevalere in queste ore. Sono stati giorni complicati, abbiamo visto anche quello che è successo sull’altro fronte, il fronte palestinese e quindi io devo dire che amo quella terra”. Queste le parole del conduttore Alberto Matano, il quale ha voluto quindi rendere partecipi anche i suoi più fedeli telespettatori di quello che è il suo pensiero. Come abbiamo già avuto modo di vedere, ospite della puntata proprio lui Luca Barbareschi il quale ad un certo punto della puntata sembra aver fatto anche una confessione. Sembrerebbe che il noto personaggio televisivo e attore abbia voluto sottolineare a Alberto Matano di aver preso parte alla puntata solo ed esclusivamente per lui. “Io sono qui soprattutto per te“, ha dichiarato Luca. Alberto Matano è rimasto piuttosto colpito dalle parole del suo ospite.