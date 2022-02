la-vita-in-diretta,-mahmood-e-blanco-non-si-fanno-intervistare-e-matano-diretto:-“probabilmente-sono-…”

Mahmood e Blanco sono i fenomeni del momento. Tutti vorrebbero intervistare i vincitori della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo e tutti li vorrebbero nei propri programmi. Anche Alberto Matano avrebbe voluto delle dichiarazioni rilasciate dai ragazzi alla sua trasmissione ovvero La Vita in Diretta. Ma così non è stato. Anzi al contrario i neovincitori del Festival sembrerebbero aver dato vita ad un particolare siparietto a seguito del quale lo stesso conduttore si sarebbe poi espresso. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza.

Mahmood e Blanco intercettati dall’inviata de La Vita in Diretta

Mahmood e Blanco sono stati grandi protagonisti della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. I due giovani arrivati sul palco del Teatro Ariston con il brano ‘Brividi’ hanno incantato tutti fin dalla prima sera e sono riusciti ad aggiudicarsi la vittoria del celebre concorso canoro. Dopo la fine del Festival i due sono stati sempre molto richiesti dai vari programmi televisivi e ad alcuni di questi hanno partecipato come ad esempio al programma ‘I Soliti Ignoti’ condotto proprio da Amadeus. Quando i due ragazzi sono arrivati nella Capitale per prendere parte alla trasmissione del conduttore di Sanremo sono stati intercettati dall’inviata de La Vita in Diretta ovvero Anna Maria Prina che ha provato ad intervistarli e a far rilasciare loro delle dichiarazioni. L’inviata sembrerebbe aver fatto davvero tutto il possibile e addirittura sembrerebbe aver anche tirato in ballo Giovanna Civitillo, ovvero la moglie di Amadeus, affermando che quest’ultima si trovava nello studio del programma sopracitato. Ma nonostante ciò Mahmood e Blanco non hanno comunque rilasciato alcuna dichiarazione.

La risposta dei due giovani artisti e il commento di Matano

Mahmood e Blanco, nonostante l’inviata abbia provato in tutti modi a strappare loro qualche dichiarazione, hanno continuato a camminare per la loro strada. Ad un certo punto però proprio Mahmood sarebbe intervenuto non per rilasciare una dichiarazione ma per raccontare una barzelletta. “Cosa fa il cammello in un budino? Attraversa il dessert”. Ma, come ha reagito Alberto Matano a questo loro comportamento? Il conduttore non sembrerebbe essersi per nulla arrabbiato. Anzi al contrario sembrerebbe avere giustificato i due giovani sostenendo che probabilmente sono troppo stressati oltre che per il Festival anche per gli impegni avuti dopo la vittoria.

Le polemiche post-Sanremo

Il Festival di Sanremo 2022 è stato soprannominato il Festiva dei record in quanto serata dopo serata la Rai sembrerebbe essere riuscita a registrare numeri di ascolto davvero incredibili. Nonostante ciò non sono mancate le polemiche, una tra queste quella con protagonista Donatella Rettore. Quest’ultima nelle ultime ore sembrerebbe essere stata protagonista di una forte lite avvenuta in hotel con la collega con cui ha condiviso l’esperienza al Festival 2022 ovvero Ditonellapiaga. Il motivo della lite sarebbe legata alle dichiarazioni rilasciate dal conduttore e Direttore Artistico che nell’intento di difendersi dalle accuse mosse dall’artista avrebbe rivelato che in realtà a non volere un medley dei più grandi successi della Rettore, in occasione della serata delle cover, era stata proprio Ditonellapiaga e non lui.