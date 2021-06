La vita in Diretta, Rita Dalla Chiesa diretta su Meghan Markle ” Quella è una …”

In questi ultimi giorni Harry e Meghan Markle sono stati ancora una volta al centro del gossip per via del fatto che sono diventati genitori per la seconda volta. Da diversi giorni infatti è venuta al mondo la piccola Lilibet Diana, la bambina che porta il nome in realtà della bisnonna, ovvero la regina Elisabetta e della nonna Diana. È stato quindi scelto questo nome per fare un omaggio alla Regina Elisabetta e alla nonna Diana che come tutti sappiamo ormai è venuta a mancare tanti anni fa.

Harry e Meghan Markle genitori bis della piccola Lilibet Diana

Sta facendo quindi parecchio discutere il fatto che Harry e Meghan dopo quanto accaduto in questi ultimi anni abbiamo deciso di dare alla figlia il nome Lilibeth che per chi non lo sapesse è il soprannome con il quale viene veniva chiamata la regina Elisabetta in famiglia. Secondo alcuni potrebbe anche essere che i due abbiano deciso di fare questo passo per cercare di rimediare in qualche modo ai loro comportamenti tenuti in questi anni nei confronti della famiglia reale e della regina in primis.

Meghan non vuole accompagnare il marito a Londra, è polemica

Inoltre, i due sono finiti al centro delle polemiche anche per il fatto che Meghan abbia deciso di non seguire Harry nel suo viaggio a Londra. L’ex attrice avrebbe fatto sapere di non riuscire a fare questo viaggio così tanto lungo perché ancora non ripresa dai postumi della gravidanza e del parto. Secondo alcuni però l’ex attrice avrebbe preso semplicemente delle scuse, perché non avrebbe alcuna intenzione di ricongiungersi con i parenti del marito con i quali ormai tutti sappiamo che i rapporti non sono dei migliori.

A La vita in diretta si parla di Meghan e Harry

Di questo se ne è parlato nel corso di una puntata de La Vita in Diretta ovvero il programma condotto da Alberto Matano ospite in studio è stata Rita Dalla Chiesa la quale ha commentato senza peli sulla lingua. “Come tutte le donne che hanno un bambino, è difficile che riesca a muoversi i primi giorni della nascita. Ma è una scusa!”. Sono state queste le parole della conduttrice che sono state condivise anche da un’altra showgirl che si trovava ospite all’interno del programma, ovvero Anna Falchi. Quest’ultima si è definita “severa”, nei confronti della Markle per quanto accaduto in questi ultimi anni.