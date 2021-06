la-vita-in-diretta,-stefania-orlando-senza-freni-ad-alberto-matano:-“sei-stato-…”-e-lui-la-gela-con-la-risposta

Alberto Matano ieri, venerdì 25 giugno, ha concluso anche la sua seconda edizione de La vita in diretta il fortunatissimo programma del pomeriggio di Rai 1 che ha condotto, quest’anno, in solitaria. Alberto Matano è stato molto bravo e il suo grandissimo successo è testimoniato dai numeri che ha realizzato durante tutta la stagione invernale andando in concorrenza con Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso che, quasi per tutta la stagione, ne è uscita sconfitta dal confronto con Matano.

La prima conduzione de La vita in diretta si concluse in un modo davvero imbarazzante con Lorella Cuccarini che poche ore prima della ultima puntata in diretta aveva reso pubblica una lettera di accusa contro Matano attribuendogli un ego smisurato e con un Alberto Matano, in onda, gelido che, però, non dimenticò di salutare e ringraziare Lorella Cuccarini che, per tutta risposta, girò i tacchi e non ricambiò nè i saluti né i ringraziamenti.

Alberto Matano dà appuntamento a settembre ai suoi telespettatori

Ieri, è andata in onda l’ultima puntata di La vita in diretta della stagione invernale e da lunedì inizierà La vita in diretta estate che sarà condotta da Roberta Capua.

C’è stato in trasmissione anche il passaggio di testimone e certamente anche Roberta Capua, come l’anno scorso hanno fatto Andrea Delogu e Marcello Masi, farà un’edizione fresca e godibile.

Dal canto suo Alberto Matano ha confermato, ancora una volta, che con lui l’appuntamento sarà per settembre quando ricomincerò un’altra edizione, per lui la terza, de La vita in diretta.

Alberto Matano messo in imbarazzo da Stefania Orlando “sei stato straordinario”

Ieri nell’ultima puntata de La vita in diretta c’era, tra i tanti ospiti che come al solito hanno affollato il salotto del giornalista calabrese, anche Stefania Orlando.

Stefanio Orlando, dopo aver partecipato all’ultima edizione deI grande fratello vip è andata spesso ospite da Matano del quale è molto amica.

Ieri, ad un certo punto la Orlando ha detto a Matano mettendolo anche in imbarazzo:

“Voglio farti un applauso perché sei stato straordinario” e lui, con un disagio evidente, le ha risposto: “Non iniziamo con le celebrazioni.”

Stefania Orlando ha poi parlato della questione tra Morgan e Bugo e ha esternato la sua idea: “Bugo è conosciuto grazie a lui” e poi ha anche aggiunto: “Secondo me c’è un po’ di marketing ma se abbiamo conosciuto Bugo, che è un grandissimo artista è grazie a Morgan. In qualche modo gli è servito.”

Poi, Alberto Matano ha ballato con Stefania Orlando il brano di Ema Stokholma e ha commentato così questo momento: “È la prima volta che ballo in questo studio pensa come sono cambiate le cose in questo studio.”