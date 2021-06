la-vita-in-diretta-via-matano,-arriva-roberta-capua-che-dice-…

Con l’arrivo dell’estate, purtroppo molte trasmissioni televisive vengono sospese per qualche mese, in attesa poi di iniziare una nuova stagione a settembre. E’accaduto già per molte trasmissioni sia Rai che Mediaset, come Che tempo che fa, Uomini e Donne e tanti altri ed il prossimo 28 giugno sarà invece la volta di Alberto Matano con La vita in diretta.

La vita in diretta va in vacanza, il 28 giugno in onda l’ultima puntata

Proprio il 28 giugno è prevista l’ultima puntata de La Vita in Diretta che giungerà quindi al termine per questa stagione 2020/2021. La trasmissione in questione verrà sostituita da Estate in diretta un programma che sarà condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini. La scorsa edizione di questo programma invece era stata condotta da Marcello Masi e Andrea Delogu e pare che i due siano riusciti ad ottenere un grande risultato in termini di ascolto.

Al posto de La vita in diretta andrà in onda Estate in diretta con Roberta Capua

Per questo motivo, adesso sembra esserci tanta attesa per questo debutto di Roberta Capua e Semprini che saranno quindi al timone di Estate in diretta a partire dai prossimi giorni. Proprio in queste ultime ore, la conduttrice Roberta Capua ha fatto intendere di essere molto felice per questa opportunità che la Rai ha voluto regalarle. Inoltre, sempre in questi ultimi giorni la nota conduttrice avrebbe scritto sul suo profilo Instagram di essersi finalmente vaccinata e lo ha fatto scrivendo un post piuttosto semplice e diretto. “Finalmente! #vaccino“, questo quanto scritto dalla conduttrice, la quale ha allegato anche una foto che la vede protagonista con addosso la mascherina ed il cerotto al braccio, facendo quindi ben intendere di essersi sottoposta al vaccino anti covid.

Il punto di vista di Roberta sul Covid

Pare che sempre attraverso il suo profilo Instagram e Roberta Capua alcuni giorni fa avesse fatto una considerazione sulla pandemia da covid-19, spiegando il suo punto di vista al riguardo. “Il COVID è stato ed è tutt’ora un grandissimo acceleratore di diseguaglianze ed ha aggravato drammaticamente la povertà educativa in Italia. Bambini e ragazzi sono stati tra le categorie più sofferenti e purtroppo “invisibili” o “sfuocati” agli occhi di chi si deve occupare di loro”. Queste le parole della conduttrice che a breve, debutterà con questo programma insieme a Gianluca Semprini e che sembra essere al settimo cielo per questo.