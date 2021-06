la-vita-intorno-a-un-camaleonda

Un edificio vetrato formato da blocchi di cemento incastonati nella vegetazione di Montauk, Long Island, e affacciati sulla riva dell’Oceano Atlantico. Siamo nella casa di Julie Rice, guru del fitness e fondatrice di SoulCycle, che non ha saputo resistere al richiamo romantico di una casa sulla spiaggia, lasciandosi affascinare dalle dune di sabbia e dal blu sconfinato tra il mare e il cielo.

Ph Chris Mottalini

Una villa perfetta per gli amanti della privacy, con cinque camere da letto, altrettanti bagni e accesso diretto alla spiaggia, con una vista panoramica sull’Oceano. «Sembra di vivere in un mondo parallelo lontano da qualsiasi altra cosa», racconta Rice, che da newyorkese, ammette entusiasta come sia un sogno, soprattutto per le figlie di 14 e 9 anni, poter arrivare così rapidamente dalla spiaggia alla città, a piedi o in bicicletta per un caffè o un gelato.

Ph Chris Mottalini

A curare la progettazione di questo gioiello la designer Vanessa Alexander che si è lasciata ispirata dalla natura e dall’oceano. L’idea di base era infatti creare un legame tra interno ed esterno, «l’ispirazione è arrivata dai paesaggi e dall’architettura della Grecia, di Tulum e Malibu. Abbiamo iniziato a creare grandi tavole di reference trovate su Pinterest, scambiandoci svariati moodboard con Julie», racconta la designer.

Il layout è rimasto essenzialmente lo stesso, ma è stata riservata grade attenzione ai materiali e allo schema dello spazio, concepito intorno al grande Camaleonda e alla scala centrale. «Inizialmente la casa sembrava progettata più per una coppia di collezionisti d’arte che per una famiglia. Era fredda e tutt’altro che funzionale, il precedente proprietario aveva una vera e propria mania per la carta da parati, era ovunque, anche sul camino!», continua Vanessa Alexander.

Ph Chris Mottalini

Un grande spazio open space, una cucina aperta e un immenso cortile, hanno reso il soggiorno due volte più grande. «Organico era una parola chiave. La materialità era fondamentale. Questo interno ricorda un po’ il lavoro di Vincent Van Duysen o Axel Vervoordt, però abbiamo giocato anche su tocchi inaspettati, come nei materiali. Abbiamo creato uno spazio moderno, con pezzi dalla natura tattile, enfatizzi dai giochi di luce», racconta la designer.

A spiccare arredi vintage, insieme ad un elegante tavolino di Axel Vervoordt in pietra, un connubio di elementi dall’elegante minimalismo riscaldano e ammorbidiscono l’ambiente. Arredi personalizzati di Alexander Design, oggetti in legno e tappeti marocchini, pervadono lo spazio. Ma la stanza preferita, sia della designer che dei proprietari, rimane la camera da letto principale. Una sezione a sé che sembra fluttuare sull’oceano. “È una casa da sogno. Passiamo le giornate in spiaggia, tra pranzi e feste in piscina, ci godiamo i falò e i tramonti sulla spiaggia. Sembra quasi che la casa stessa inviti le persone ad entrare, come una scatola gigante che puoi attraversare, aperta su tutti i lati!» – conclude Julie Rice.

Styiling Colin King