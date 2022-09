La vita quotidiana nell'antica Roma – Con te a Roma

Se foste nati alcuni secoli fa, avreste voluto essere uno dei Romani? Vi vedete in giro per Roma con una tunica? O preferireste farvi trasportare da schiavi su un divano coperto da tende?

La vita quotidiana nell’antica Roma comprendeva la colazione molto prima che nascessero i cereali per la colazione. La classe inferiore dei romani, chiamata plebea, di solito consumava pane, vino e acqua. La classe superiore, detta patrizia, aveva il lusso di mangiare carne, pesce, frutta fresca, verdura, pane e miele per addolcire i cibi. Gli schiavi erano a loro disposizione ed erano quelli che preparavano il cibo e pulivano la casa. Gli schiavi arrivavano persino a tagliare il cibo per loro, dato che forchette e coltelli non esistevano.

La scuola faceva parte della vita quotidiana dell’antica Roma. Le lezioni iniziavano prima dell’alba, come la maggior parte dei lavori di quel periodo. I bambini dovevano portare delle candele da usare fino all’alba. Veniva concessa una pausa pranzo e una siesta pomeridiana. La scuola riprendeva nel tardo pomeriggio. Non esisteva un calendario preciso per un singolo anno accademico. Tuttavia, tutte le scuole iniziavano le lezioni il 24 marzo di ogni anno.

La cena era una parte essenziale della vita quotidiana nell’antica Roma. I pasti erano per lo più preparati dalle madri o dagli schiavi, se presenti. I membri della famiglia si sedevano intorno a un tavolo per mangiare. Il cibo veniva tagliato a pezzetti prima di essere servito. Poiché coltelli e forchette non esistevano, le persone erano obbligate a mangiare con le mani.

I giocattoli e i giochi svolgevano un ruolo importante nella vita quotidiana dell’antica Roma. Ci si divertiva a giocare con palle, giochi da tavolo, aquiloni e tris. I ragazzi erano normalmente affascinati dai giochi di battaglia o dai combattimenti con le spade. Le ragazze giocavano naturalmente con le loro bambole o con i giochi da tavolo. I romani amavano lo sport e l’espressione perfetta di questo era guardare i gladiatori combattere fino alla morte.

La vita quotidiana nell’antica Roma sembrava non essere complicata dalle celebrazioni dei matrimoni. In realtà, non si tratta di una vera e propria celebrazione, poiché la maggior parte dei matrimoni viene organizzata in anticipo dai genitori. Tuttavia, la maggior parte di essi avviene in giugno. Le ragazze erano considerate abbastanza grandi per sposarsi quando avevano circa dodici anni. La celebrazione prevede che la sposa prenda i suoi vestiti e i suoi giocattoli per offrirli alla dea Venere. Il giorno delle nozze si uccide un maiale sacrificale e si prega.

La vita quotidiana dell’antica Roma probabilmente non differisce molto dalla nostra vita di oggi. Ma di sicuro le pene per i crimini erano più severe, le posizioni sul matrimonio e sul divorzio non erano complicate e avevano poca considerazione per i domestici. Tuttavia, non sembrano preoccuparsi di queste cose, quindi perché dovremmo farlo noi?

Sapete che se foste vissuti nell’antica Roma e aveste avuto il naso storto, sareste stati considerati dei leader? Anche il vostro compleanno sarebbe stato un evento importante e celebrato come una festa, con regali da parte di parenti, amici e vicini. Sembra interessante? Bene per chi ha il naso storto, ma non è tutto rose e fiori per le altre persone che facevano parte dell’antica Roma.

I primi romani indossavano solitamente una toga. Si tratta sostanzialmente di un lenzuolo bianco lungo circa nove metri. Tuttavia, le toghe si rivelarono molto scomode e non rimasero a lungo nella scena della moda. Al posto delle toghe subentrarono i tunisini, che hanno l’aspetto di camicie oversize.

Gli uomini dell’antica Roma portavano anelli, e le buone maniere dicevano loro di portare un solo anello. Tuttavia, alcuni uomini andavano volutamente contro la legge e portavano fino a sedici anelli. Non esistevano acconciature precise né regole sulla barba. Gli uomini sfoggiano stili diversi nel corso degli anni.

Le donne dell’antica Roma sono molto orgogliose del loro aspetto. Amano truccarsi, sistemarsi i capelli, vestirsi e adornarsi di gioielli. Come gli uomini, anche le donne indossavano sandali, ma di colori vivaci.

Le ragazze si sposavano quando avevano circa 12 anni o anche meno. Ci si aspettava che dessero alla luce il maggior numero di figli che potevano permettersi di avere. Le donne che non appartenevano a famiglie ricche dovevano andare a lavorare e contribuire al sostentamento della famiglia. I mariti preferivano i figli maschi alle figlie femmine perché i figli maschi potevano portare il nome della famiglia. Pertanto, esporre un neonato era comune nell’antica Roma. Ciò significa che i neonati venivano esposti ai piedi dei padri per essere riconosciuti. Se il padre lo prendeva in braccio, il bambino veniva riconosciuto come proprio. I bambini che non venivano riconosciuti venivano gettati nel fiume o lasciati nello stesso punto a morire di fame.

Anche se l’antica Roma sembra vicina al romanticismo, non significa la stessa cosa. In effetti, l’antica Roma parla poco, se non per niente, di romanticismo. Il matrimonio non era nemmeno una cerimonia. Era semplicemente l’unione di due persone che vivevano insieme come coppia o quando veniva pagata una dote. Il divorzio è semplice come lo era il matrimonio. Dal momento che l’infertilità è un forte motivo di divorzio, ci si aspetta che siano le mogli ad avviare il divorzio per far sì che i mariti abbiano figli con qualcun’altra.

A meno che non siate un leader o una persona ricca nell’antica Roma, non c’è molto da invidiare a quell’epoca, tanto più se siete una donna. Tuttavia, sembra che le persone abbiano trovato dei piaceri in ciascuna delle loro vite.