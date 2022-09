L’abito di Kate Middleton è della nuova collezione autunnale Zara. Costa solo 20 euro ed è corsa a comprarlo

Zara ha lanciato la sua collezione autunnale anticipando quella che sarà la moda di quest’anno. Il marchio spagnolo è sempre attento alle nuove tendenze. Soprattutto, riesce a ricreare capi di alta moda rendendoli accessibili a tutti noi. Sta diventando uno dei brand economici più apprezzati dalle star di tutto il mondo. Soltanto ieri, Ilary Blasi si è mostrata sui social con un capo messo in vendita solo da poco dal sito, una tuta di jeans con degli spacchi laterali che mettono in mostra i fianchi. Ma anche Chiara Ferragni, che di solito indossa sempre vestiti super lussuosi, ogni tanto ci concede di copiarla.

Ultimamente la regina delle influencer ha girato la Svizzera con un bustino di Zara caratterizzato dalla stampa della Venere di Botticelli. Ma il marchio spagnolo deve a un’altra grande donna la sua popolarità. Stiamo parlando di Kate Middleton, che a partire da ieri si avvicina sempre più al trono d’Inghilterra. La moglie di William è sempre attenta a lanciare messaggi tramite i suoi outfit, un insegnamento appreso proprio dalla regina Elisabetta, deceduta nella giornata di ieri. Più di una volta ha riciclato abiti già utilizzati in precedenza, con l’intento di promuovere il tema della sostenibilità.

Ed è tra le ‘super star’ che utilizzano maggiormente capi di Zara. Insomma, il marchio spagnolo rende contente proprio tutte. Per questo, è impossibile non prestare attenzione alla sua nuova collezione. Probabilmente, scegliendo bene, potremmo ritrovarci ad avere nell’armadio lo stesso vestito della futura regina d’Inghilterra. Comunque, la marca unisce moda, qualità e prezzo in maniera molto conveniente. Per la nuova stagione ha puntato tutto sullo stile cargo e sulle stampe multicolor. Protagoniste anche le maglie di filo leggere, da poter utilizzare sia di giorno che di notte.

Zara, vestito midi strutturato. Prezzo: 39,95€ su zara.com

Zara, abito plissettato. Prezzo: 49,95€ su zara.com



Zara, tuta denim. Prezzo: 49,95€ su zara.com



Zara, blazer con bottoni dorati. Prezzo: 59,95€ su zara.com



Zara, giacca aperta con volants. Prezzo: 39,95€ su zara.com



Zara, body asimmetrico. Prezzo: 17,95€ su zara.com



Zara, blusa. Prezzo: 32,95€ su zara.com



Zara, pullover in maglia. Prezzo: 19,95€ su zara.com



Zara, polo in maglia. Prezzo: 39,95€ su zara.com

Voi che ne pensate? Commentate con noi sul gruppo ufficiale di Uomini e Donne di Maria de Filippi e seguici su Google News cliccando sulla stellina in alto a destra

L’abito di Kate Middleton è della nuova collezione autunnale Zara. Costa solo 20 euro ed è corsa a comprarlo scritto su Più Donna da Maria Costanzo.