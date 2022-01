L’abito Zara di Kate Middletton è il capo più chic dell’inverno. Zara l’ha messo al 70% per onorare la Duchessa. E’ corsa a comprarlo

Kate Middleton indossa un abito di un marchio semplice e alla portata di tutti: Zara, è bellissimo ed economico! La duchessa è particolarmente apprezzata da tutto il mondo, dagli inglesi sicuramente ma persino dall’altra parte del mondo è amata. È una donna all’apparenza molto semplice, che ha saputo conquistare il regno inglese. Contrariamente a sua cognata, Meghan Markle, lei non ha mai creato scandali e tanto meno ha attirato l’attenzione.

La moglie di Harry non è amata da molti, perché americana, attrice affermata e per il suo carattere non proprio semplice. In molti hanno definito Meghan come una donna difficile, che ha allontanato il marito dalla famiglia reale, ma noi non potremo mai sapere con certezza cosa sia successo in famiglia. Intanto a dettare la moda di questo inverno è ancora Kate che ha fatto davvero impazzire con un abito Zara, che si trova ora al 70% negli store del colosso spagnolo. ( continua dopo la foto)

Kate Middleton indossa un abito di Zara

Kate è spesso paragonata a sua suocera Diana, che purtroppo non ha potuto conoscere. Le due donne, secondo molti, sono simili caratterialmente. Entrambe sono diventate per il Regno Unito un’icona di stile e tutte e due hanno agito più volte per il bene del prossimo. Catherine, il vero nome della duchessa, ha infatti partecipato a campagne di beneficenza per aiutare i più bisognosi ma anche per diffondere il messaggio di prevenzione su diverse malattie.

Kate ha sempre agito nel bene degli altri ed anche per questo il popolo si è affezionata cosi tanto a lei. Inoltre, la donna è molto umile, nonostante faccia ormai parte della famiglia reale inglese. È sempre stata educata e rispettosa del prossimo. Inoltre, la duchessa non ha mai sperperato il denaro della casa reale e persino al suo matrimonio ha donato tutti i regali alla The Royal Foundation, per opere caritatevoli.

Questo suo aspetto si nota anche nel vestire, dato che non indossa mai abiti dal valore di migliaia di euro, ma veste ciò che le piace. In diverse occasioni ha sfoggiato gonne, blazer ma anche jeans e scarpe da ginnastica. Alcuni suoi capi sono firmati e dal grande valore, ma nel suo armadio ha persino abiti che tutti noi possiamo permetterci. In particolare, la donna è una compratrice fissa di Zara, di cui possiede diverse cose. Ha indossato più volte un abito grigio di Zara, davvero bello e che le sta alla grande e che, sopratutto, costa solo 29 sterline! Non è incredibile che spenda così poco una duchessa?

