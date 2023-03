Laboratório Santa Izabel destaca a importância dos cuidados preventivos com a saúde feminina no mês de março

Com condições especiais para exames, laboratório oferece cuidado e segurança para as mulheres cuidarem da sua saúde. Recepção Laboratório Santa Izabel

Março é um mês especial para as mulheres, pois é quando celebramos o Dia Internacional da Mulher. E, para além das homenagens e reconhecimento, é importante destacar a importância da saúde da mulher, especialmente em um momento em que ainda enfrentamos desafios na busca por igualdade de gênero e acesso a direitos básicos.

Nesse contexto, o Laboratório Santa Izabel, especializado em análises clínicas, chama a atenção para a necessidade de cuidados preventivos e diagnósticos na área da saúde feminina. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a cada ano, cerca de 17 milhões de mulheres no mundo são diagnosticadas com câncer de mama ou cervical, e muitos desses casos poderiam ser evitados ou tratados com mais eficácia se houvesse um acompanhamento regular.

“Nosso objetivo é conscientizar as mulheres sobre a importância de cuidar da sua saúde, incluindo a realização de exames preventivos, como a mamografia e o papanicolau”, explica o diretor técnico do Laboratório Santa Izabel, Norival Rodrigues. “Além disso, estamos sempre buscando oferecer tecnologia de ponta e qualidade em nossos serviços, para garantir um diagnóstico preciso e confiável”.

O Laboratório Santa Izabel também destaca a importância do autocuidado e da prevenção de doenças crônicas, como a hipertensão e o diabetes, que podem ter complicações graves para as mulheres. “Manter uma alimentação saudável, praticar atividade física regularmente e realizar check-ups periódicos são hábitos importantes para preservar a saúde em todas as fases da vida”, acrescenta Norival Rodrigues.

Norival Rodrigues, diretor técnico

Para as mulheres que ainda não têm o hábito de realizar exames regulares, o Laboratório Santa Izabel oferece um atendimento personalizado e acolhedor, com profissionais capacitados para orientar e cuidar da saúde de cada paciente. “Nosso compromisso é com a saúde e o bem-estar de todas as mulheres”, conclui o diretor técnico.

O Laboratório Santa Izabel espera contribuir para uma maior conscientização sobre a importância da saúde feminina e incentivar a busca por cuidados preventivos e diagnósticos precisos.

Por isso, se você ainda não realizou seus exames preventivos ou precisa de um diagnóstico preciso para cuidar da sua saúde, não hesite em procurar o Laboratório Santa Izabel. Com a nossa equipe especializada e os equipamentos modernos, você pode ter a certeza de que sua saúde está em boas mãos.

O Laboratório Santa Izabel entende a importância dos cuidados preventivos com a saúde feminina, por isso está oferecendo condições especiais para a realização dos exames hemograma, glicemia, colesterol, triglicerídeos, ácido úrico, creatinina, TGO, TGP, TSH, T4 livre e exames de urina. Além de biópsia e análise de citopatológica, o preventivo.

Esses exames são fundamentais para a prevenção e diagnóstico de diversas doenças, incluindo diabetes, hipertensão, doenças do coração, problemas de tireoide e infecções urinárias. Realizar esses exames com frequência pode ajudar a identificar precocemente possíveis problemas de saúde, permitindo um tratamento mais eficaz e melhor qualidade de vida.

No Laboratório Santa Izabel, os exames são realizados por profissionais qualificados e com equipamentos modernos e precisos, garantindo a confiabilidade dos resultados. Além disso, o laboratório oferece um atendimento personalizado e acolhedor, com todo o cuidado que as mulheres merecem.

Com preços acessíveis e descontos exclusivos, as mulheres podem cuidar da sua saúde sem comprometer o orçamento. Além disso, o laboratório aceita diversos convênios e oferece formas de pagamento facilitadas, para que todas as mulheres tenham acesso aos exames que precisam.

Não deixe para depois a sua saúde, aproveite as condições especiais do Laboratório Santa Izabel e faça seus exames preventivos com qualidade e segurança. Com a nossa equipe de profissionais qualificados e equipamentos modernos, você pode ter a tranquilidade de cuidar da sua saúde da melhor forma possível.

CRF:2985 – Norival Rodrigues, Maria Inês CRF 2587 e Christiane Rodrigues CRF 7684/RJ

