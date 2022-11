l’accartocciato,-la-pasta-con-vongole-buonissima-e-super-cremosa-con-il-trucco-dell’arancia

La pasta con le vongole è molto richiesta dagli Italiani amanti del pesce, soprattutto per coloro che vivono in città marittime. Il primo piatto di solito è caratterizzato dalla presenza delle vongole. Oggi, però, vi indico una variazione composta anche dal mix di asparagi ed arancia per un risultato davvero incredibile. E’ un piatto che si prepara senza troppa difficoltà e che vi farà fare una gran bella figura!

Pasta con le vongole, ingredienti (per circa 3 persone)

mezzo kg di Vongole bianche

250 g di pasta (quella che più preferite)

1 spicco d’aglio fresco

olio extravergine, sale, prezzemolo q.b.

70 gr di pomodoro senza semi e pelle

polpa di arancia

1 cucchiaino di farina

100 g di acqua

200 g di asparagi

pangrattato

Procedimento

Per prima cosa bisognare preparare un buon sughetto. Dunque, in una padella versare olio extravergine, spicco d’aglio e fare rosolare per bene. Poi togliete l’aglio e versate le vongole, l’arancia a cubetti , il pomodoro, un po’ di prezzemolo, sale e un cucchiaino di farina.

Aggiungete anche un po’ d’ acqua bollente, fare aprire le vongole per poi toglierle dal sugo, sgusciatene tre quarti e rimettetele nel sugo. In un’altra padella versate l’olio e fatelo rosolare con l’aglio per poi toglierlo. Aggiungete gli sparagi, sale e pepe e fate cuocere.

A fine cottura aggiungete il pangrattato, quindi fate saltare e tostare. Nel mentre fate cuocere la pasta al dente per poi farla saltare e amalgamare per bene nella pentola con il sugo delle vongole unito a quello degli asparagi. Mantecate il tutto per bene. Infine servite e aggiungete il resto delle vongole sgusciate e prezzemolo tritato per guarnire. Buon appetito! Continua a leggere Piuricette.it e iscriviti al gruppo Facebook Masterchef ricette e trucchi degli chef

