l’account-instagram-che-posta-foto-di-animali-senza-collo

Tigri, elefanti, cavalli: diversi in natura, ma accomunati da una particolarità resa arte dal titolare del profilo @nonecks

Avete mai provato a immaginare come sarebbero gli animali senza collo? No? Capiamo non sia il primo pensiero che si può avere appena svegli al mattino, ma c’è un utente di Instagram che ha raccolto in un account foto di animali senza collo. Si chiama Nonecks – “just some cute neckless pictures”, e la sua gallery ha l’ambizione di radunare foto già editate su internet e tentativi fatti in prima persona.

Fra i commenti c’è chi dice di non riuscire a smettere di ridere e chi invece trova alcuni animali più carini del solito. Ma queste foto non sono le prime nel loro genere. Infatti, già qualche anno fa su Reddit era stata creata una community dedicata al fotorittocco di foto di animali senza collo. Chissà, in tempi di arte digitale, anche una foto di un panda senza il collo potrà essere venduta tramite Nft a un prezzo stellare