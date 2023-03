l’acqua-persa-in-italia-in-un-anno-basterebbe-per-43-milioni-di-persone

In Italia vanno sprecati ogni giorno 157 litri di acqua per abitante e il volume di acqua disperso nel 2020 sarebbe sufficiente a soddisfare le esigenze idriche di oltre 43 milioni di persone per un intero anno.

È quanto emerge da un dossier pubblicato dall’Istat che fa il punto sulla gestione idrica nel Paese.

Considerato che l’inverno appena trascorso è stato il più caldo mai registrato e una siccità ormai diventata strutturale, con poche precipitazioni, nevicate minime e localizzate, la fotografia si rivela ancora più preoccupante.

In questo contesto, l’Istat svela che l’acqua persa in fase di distribuzione è pari al 42,2% di quella che viene immessa in acquedotto. “In riferimento all’acqua prelevata dalle fonti di approvvigionamento, le perdite idriche totali in distribuzione rappresentano una quota pari al 37,2%”, scrive l’Istat.

A complicare il quadro è una gestione del servizio idrico che in alcune aree del Paese continua a rimanere frammentata.

Al 2020, fa sapere l’Istat, i gestori dei servizi idrici per uso civile ammontano a 2.391, risultato di una progressiva diminuzione in atto sin dal 1994, anno della riforma che ha avviato il servizio idrico integrato.

Per comprendere l’entità della riduzione, basti pensare che nel 1999 i gestori erano 7.826 e oggi, rispetto al 2018, il numero dei gestori si è ridotto di 161 unità, a seguito delle trasformazioni gestionali che hanno interessato alcuni territori, tra cui le province di Como, Varese e Rieti.

Sebbene le perdite abbiano un andamento molto variabile, le differenze territoriali e infrastrutturali ripropongono la consolidata geografia di un gradiente Nord-Sud, con le situazioni più critiche concentrate nelle aree del Centro e Mezzogiorno, ricadenti nei distretti idrografici della fascia appenninica e insulare.

In nove regioni le perdite idriche totali in distribuzione sono superiori al 45%, con i valori più alti in Basilicata (62,1%), Abruzzo (59,8%), Sicilia (52,5%) e Sardegna (51,3%). Di contro, tutte le regioni del Nord hanno un livello di perdite inferiore a quello nazionale, ad eccezione del Veneto (43,2%). Male anche la situazione a livello di comuni. Più della metà dei comuni italiani (il 57,3%) ha perdite idriche totali in distribuzione uguali o superiori al 35% dei volumi immessi in rete. Un comune su quattro ha perdite di almeno il 55%.

“Le perdite rappresentano uno dei principali problemi per una gestione efficiente e sostenibile dei sistemi di approvvigionamento idrico e, benché molti gestori del servizio idrico abbiano avviato iniziative per garantire una maggiore capacità di misurazione dei consumi, la quantità di acqua dispersa in rete continua a rappresentare un volume cospicuo”, scrive l’Istat.

L’articolo L’acqua persa in Italia in un anno basterebbe per 43 milioni di persone proviene da The Map Report.

Vito Califano