Ladispoli – Camion dei rifiuti investe e uccide una donna su viale Europa

LADISPOLI – Tragedia questa mattina su viale Europa a Ladispoli. Una donna sarebbe stata investita, per cause ancora in corso di accertamento, da un mezzo della nettezza urbana.

Sul posto si sono subito portati gli agenti della polizia locale e della polizia di stato. Presente anche un’ambulanza del 118. I sanitari purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. La strada al momento è stata chiusa al traffico veicolare.

