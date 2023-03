Ladrão aponta arma para funcionária de mercado e enche saco com dinheiro do caixa no litoral de SP; VÍDEO

Crime aconteceu na Zona Noroeste, em Santos. Não há informações sobre o paradeiro do suspeito, que fugiu após o assalto. Ladrão aponta arma contra funcionária de mercado no litoral de SP e faz a limpa no caixa

Um assalto foi flagrado por câmeras de segurança de um mercado em Santos, no litoral de São Paulo. As imagens obtidas pelo g1, nesta sexta-feira (24), mostram que o criminoso estava armado e levou todo o dinheiro do caixa. A Polícia Militar (PM) foi acionada, mas o suspeito não foi localizado.

O crime aconteceu em um mercado, localizado à Avenida Nossa Senhora de Fátima, no bairro Vila São Jorge, na Zona Noroeste, por volta das 17h da última segunda-feira (20).

Pelas imagens, é possível ver que um homem usando um boné vermelho saca a arma e anuncia o assalto na hora em que a atendente registrava as compras de uma cliente. Ao verem o revólver, as duas clientes que estavam próximas ao balcão se afastam. A atendente abre a gaveta onde estava guardado o dinheiro do mercado

Logo depois, o assaltante entrega uma sacola escura para a mulher e dá a ordem para que ela jogue as notas e as moedas dentro do saco. Após esvaziar a gaveta do caixa, o criminoso vai embora. Toda a ação durou cerca de 15 segundos.

O g1 entrou em contato com Polícia Militar, que informou ter recebido um chamado de emergência para atender a ocorrência de roubo, praticado por um homem armado.

Segundo a PM, as viaturas intensificaram o patrulhamento nas possíveis rotas de fuga, e outras equipes foram até o local para ter mais informações e prestar apoio às vítimas. Porém, o assaltante ainda não foi localizado.

O g1 entrou em contato com o responsável pelo mercado, mas ele não quis falar sobre o assunto.

