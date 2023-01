Ladrão armado com revólver rende vendedora de ovos e rouba R$ 400 do caixa de quiosque em Presidente Prudente

Imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades do local do assalto, no Jardim Leonor, mostraram que o criminoso fugiu em uma motocicleta. Uma comerciante, de 44 anos, foi assaltada na tarde desta quinta-feira (26), no Jardim Leonor, em Presidente Prudente (SP).

Um bandido armado com um revólver rendeu a mulher e roubou cerca de R$ 400 do caixa de um quiosque de venda de ovos onde a vítima trabalha e que fica na frente da casa dela.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, a vítima contou aos policiais militares que foram acionados para o atendimento do caso que o ladrão aproximou-se do quiosque onde ela trabalha com a venda de ovos e, portando um revólver na cintura, exigiu que lhe entregasse o dinheiro do caixa.

Com medo e para preservar a sua integridade física, a comerciante entregou ao bandido, que estava sem camisa e usava capacete, a quantia aproximada de R$ 400 e o criminoso logo saiu do local, que fica em frente à casa da vítima.

Na fuga, o ladrão voltou a vestir a camiseta que usava e que havia retirado somente para realizar o assalto.

Os policiais militares tiveram acesso às imagens de uma câmera de segurança instalada nas proximidades do local do roubo e o vídeo mostrou que o criminoso estava com uma motocicleta. Ele estacionou o veículo, foi até o quiosque onde cometeu o assalto, voltou para pegar a moto e fugiu em seguida.

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) foi comunicada para assumir a apuração do caso.

