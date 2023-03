Ladrão distrai vendedor e furta cerca de R$ 15 mil em peças de relojoaria em Barretos, SP

Homem se passou por cliente e pegou as joias do mostruário enquanto era atendido. Suspeito ainda não foi identificado pela polícia. Ladrão finge ser cliente e furta cerca de R$ 15 mil em relojoaria de Barretos, SP

Disfarçado de cliente, um ladrão furtou cerca de R$ 15 mil de uma relojoaria nesta quinta-feira (24) no Centro de Barretos (SP). O crime ocorreu enquanto o dono da loja mostrava as peças de ouro para o homem que se mostrou interessado nas joias.

Uma câmera de segurança registrou a ação. O vídeo mostra quando ele aproveita que o dono se afastou do mostruário e joga uma peça pra dentro da camisa. Chama a atenção da agilidade do ladrão, que finge estar interessado na conversa e despista o vendedor. O pingente que ele escondeu na roupa está avaliado em R$ 2 mil.

Ladrão esconde peças de ouro entre os dedos e furta objetos em Barretos, SP

Em outro momento, o ladrão esconde outra joia entre os dedos e manipula notas de dinheiro para disfarçar o furto.

Segundo o dono da relojoaria, o homem levou pelo menos quatro joias, entre elas um colar.

O suspeito não foi identificado até a publicação desta matéria, mas as imagens das câmeras devem ajudar a investigação.

