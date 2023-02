Ladrão finge estar dormindo na calçada, despista polícia e furta carro em Franca, SP; vídeo

Câmera de segurança registrou momento em que homem se jogou no chão ao perceber aproximação de viatura. Veículo levado foi localizado pela polícia nesta quinta-feira (15). Ladrão finge estar dormindo na calçada, despista polícia e furta carro em Franca, SP

Câmeras de segurança registraram o momento em que um ladrão fingiu estar dormindo para despistar a Polícia Militar em Franca (SP). O flagrante foi feito na Rua Diogo Feijó, no bairro Estação, na madrugada desta quarta-feira (15).

As imagens mostram que o homem chegou ao local por volta das 3h30 e começou a observar um carro estacionado na rua. Ele mexeu no veículo, mas percebeu a aproximação de uma viatura da Polícia Militar por causa das luzes do giroflex ligadas e se jogou na calçada.

Em seguida, a viatura passou e o homem não foi percebido pelos policiais.

Cerca de uma hora depois, o homem voltou a mexer no carro até que conseguiu arrombá-lo e foi embora nele.

Dono do veículo, o vendedor Peterson Andrade disse que o carro estava na família há cerca de 15 anos. Ele estava com o veículo desde o início da semana porque pretendia restaurá-lo.

No fim da manhã desta quinta-feira, policiais localizaram o carro, mas ele estava sem estepe e sem bateria. Andrade suspeita que o ladrão tenha abandonado o veículo porque ele estava com problemas mecânicos.

Segundo Peterson, o homem recebeu ajuda de mais dois comparsas. Nenhum dos suspeitos foi preso até a publicação desta matéria.

Vito Califano