Ladrão finge ser pedreiro, entra em casa de idosas e furta R$ 1,3 mil e até planta em Franca; VÍDEO

Suspeito disse a uma das mulheres que precisava entrar no imóvel por causa de suposto vazamento. Quantia levada é referente à aposentadoria de uma das vítimas. Ladrão se passa por pedreiro e furta casa de idosas em Franca, SP

Um ladrão se passou por pedreiro para furtar a casa onde moram duas idosas na Vila Santa Terezinha, em Franca (SP).

Na ação foram levados itens como um terço, vaso de plantas e R$ 1,3 mil em dinheiro, valor referente à aposentadoria de uma das vítimas.

Segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo, o suspeito disse a uma das vítimas que trabalhava na vizinhança e que precisava entrar no imóvel por causa de um suposto vazamento entre as casas.

A ação ocorreu em 6 de fevereiro, mas as imagens do caso só foram divulgadas nesta quarta-feira (22). Pela gravação de uma câmera de segurança, é possível ver o momento em que o homem conversa com uma das mulheres.

Instantes depois, ela entra na residência. Em seguida, o suspeito também acessa o imóvel. À EPTV, uma das mulheres, que tem 85 anos, disse que o criminoso revirou todo o guarda-roupa para achar o dinheiro.

O registro termina com o homem carregando a planta. Até o momento, ele não foi localizado.

Por meio de nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que a Polícia Civil realiza diligências em busca do suspeito.

Ladrão fingiu ser pedreiro para furtar idosas em Franca, SP

Reprodução/Câmera de segurança

Veja mais notícias do g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

Mata