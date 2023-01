Ladrão furta fios, derruba poste e deixa semáforos desligados na zona Norte de Ribeirão Preto; VÍDEO

Homem levou 4 metros de cabos durante ação na madrugada desta sexta-feira (27) nos Campos Elíseos. Crime teve crescimento de 80% em um ano, diz Transerp. Ladrão derruba poste e furta fios de semáforos em Ribeirão Preto, SP

Um homem derrubou o poste de um semáforo para furtar fios de cobre na madrugada desta sexta-feira (27) nos Campos Elíseos, na zona Norte de Ribeirão Preto (SP).

O caso ocorreu no cruzamento entre as ruas João Bim e Frei Santo, por volta das 2h30, e foi registrado por câmeras de segurança. (assista acima)

Além desse trecho, o cruzamento entre as ruas João Bim e Patrocínio também estava com o seu semáforo desligado nessa tarde. Na ação, foram levados quatro metros de cabos, segundo informações apuradas pela EPTV, afiliada da TV Globo.

O g1 aguarda um posicionamento da Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto (Transerp) em relação ao crime. Até a última atualização do texto, o suspeito não havia sido identificado.

O furto

Pelas imagens é possível ver o momento em que o ladrão começa a puxar os cabos. Em seguida, ele dá um pulo e puxa mais uma vez o fio. Nesse instante, o poste de ferro cai.

O equipamento pesa aproximadamente 90 quilogramas. A ação foi flagrada por duas câmeras.

Homem furta fios, derruba poste e causa desligamento de semáforos em Ribeirão Preto, SP

Um dos registros foi feito pelo sistema de segurança da loja de Renato Geraldo Ferezin. O estabelecimento vende cabos de cobre e foi furtado recentemente, de acordo com o empresário.

“É um absurdo que está acontecendo na cidade. Ainda mais que a gente tem um comércio que vende cabos. Toda semana chega alguém querendo comprar cabos, porque foi lesado por furto”, relata o empresário.

Ainda de acordo com informações apuradas pela EPTV, agentes da Transerp compareceram ao trecho e tiraram o semáforo do poste derrubado.

Ladrão derruba poste e furta fios de semáforos em Ribeirão Preto, SP

Reprodução/Câmera de segurança

Crescimento

Conforme levantamento feito pela empresa que gerencia o trânsito em Ribeirão Preto, o furto de fios de semáforos cresceu 80% na comparação entre 2021 e 2022.

No último ano, foram 117 casos. Isso significa que, a cada três dias, o crime deixou semáforos inoperantes na cidade em 2022. Na ocasião, os ladrões levaram 5,4 km de fios.

Já em 2021, quando foram perdidos 3,4 km de cabos, a empresa registrou 65 ocorrências.

Furto de fios de semáforos gera transtornos em Ribeirão Preto, SP

José Augusto Júnior/EPTV

