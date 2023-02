Ladrão invade farmácia e se masturba antes de furtar notebook no Sul de Roraima

Jovem, de 21 anos, foi flagrado por câmeras de segurança. Ele foi preso na tarde desta terça-feira (14). Ladrão invade farmácia e se masturba antes de furtar um notebook no Sul de Roraima

Um jovem, de 21 anos, foi preso nesta terça-feira (14) após invadir uma farmácia pela janela, começar a se masturbar e depois furtar um notebook do estabelecimento em Caracaraí, região Sul de Roraima. Câmeras de segurança flagraram o momento. (Veja imagens acima).

Nas imagens é possível ver o momento em que o jovem usa um pedaço de madeira para arrombar a janela. Ele então entra em um escritório, vai ao caixa da farmácia, vasculha o local.

Em seguida, entra em um cômodo, desliga as luzes, acessa um computador e começa a se masturbar sentado em uma cadeira. Após isso, o jovem sai pela janela com o computador em mãos.

De acordo com a Polícia Militar, o dono acionou os agentes que começaram a procurar o jovem a partir das imagens de segurança.

Ele foi preso na tarde do mesmo dia. O caso foi registrado na delegacia de Caracaraí.

