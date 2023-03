Ladrão invade farmácia pelo telhado e furta R$ 8,5 mil em Boa Vista; VÍDEO

Infrator mexeu em várias gavetas e deixou apenas moedas. Ele fugiu pelo mesmo buraco por onde entrou. Ladrão invade farmácia e furta R$ 8.500

Um ladrão invadiu uma farmácia e furtou R$ 8,5 mil na noite dessa quinta-feira (2). O crime foi no bairro Treze de Setembro, zona Sul de Boa Vista. A ação foi flagrada por uma câmera de segurança, que registrou o momento em que o infrator entrou no estabelecimento pelo telhado (assista no vídeo acima). Ele não foi preso.

O infrator, que estava com uma camisa escondendo o rosto, deixou apenas moedas na gaveta onde estava o dinheiro.

Infrator estava com o rosto coberto por uma camisa

O crime aconteceu por volta das 21h40, numa farmácia que fica avenida das Guianas.

O dono do estabelecimento foi quem relatou o valor do prejuízo em boletim de ocorrência registrado no 1º Distrito Policial.

O ladrão invadiu a farmácia pelo telhado. Nas imagens das câmeras de segurança é possível quando ele acessa o local e começa a mexer em várias gavetas. Era numa dessas que estava o dinheiro.

Depois de pegar o valor, ele deixou a farmácia pelo mesmo buraco do telhado por onde entrou. O paradeiro do suspeito pode ser informado à Polícia Militar no 190.

Farmácia ficou revirada após ação do ladrão

