ladri-in-val-d’enza,-gli-allarmi-mettono-i-ladri-in-fuga

Val d’Enza (Reggio Emilia), 5 marzo 2023 – Indagini in corso su due tentati furti avvenuti la scorsa notte nella val d’Enza reggiana. Il primo blitz dei ladri è avvenuto in strada Barco a Montecchio, alla sede di CirFood, mentre il secondo si è verificato la bar Ariosto di via XXV Luglio a Calerno di Sant’Ilario. Molto probabilmente si tratta della stesa banda di malviventi ad aver agito in entrambi i casi. Di certo è che l’attivazione dei sistemi d’allarme ha permesso di mandare all’aria i piani dei ladri, costretti a fuggire a mani vuote mentre sul posto arrivavano i carabinieri. A Montecchio gli intrusi hanno forzato una porta per entrare nei locali della mensa, probabilmente per fare razzia del fondo cassa e di generi alimentari. Ma sono dovuti scappare proprio per l’attivazione del sistema d’allarme. Simile episodio al bar Ariosto, con i ladri che hanno forzato la porta puntando poi alle macchine da gioco, per poter ottenere il denaro contenuto nelle cassettine interne. Ma anche in questo caso gli intrusi non hanno avuto il tempo di completare l’opera, anche perché le slot machine erano state ancorate al pavimento. Sono state avviate le ricerche dei ladri in tutta la zona, ma finora senza esito.

Vittorio Ferla