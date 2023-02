Ladrões abrem buraco na parede e furtam joalheria em Volta Redonda

Caso aconteceu na madrugada de domingo, no bairro Vila Mury. Segundo a Polícia Militar, bandidos entraram pelos fundos de uma uma clínica odontológica em obras. Uma joalheria foi invadida e furtada durante a madrugada de domingo (5) em Volta Redonda (RJ). O caso aconteceu no bairro Vila Mury.

De acordo com a Polícia Militar, os bandidos entraram na joalheria pelos fundos de uma uma clínica odontológica em obras.

Um responsável por esta clínica contou que à polícia que encontrou a porta do estabelecimento arrombada quando chegou ao local pela manhã.

Além da entrada danificada, ele também identificou buracos no segundo andar e um outro na parte dos fundos, exatamente em um ponto que dá acesso à joalheria.

Imediatamente, os policiais procuraram a dona da joalheria, que mandou o filho ao local. O rapaz encontrou um buraco na parede por onde os criminosos entraram e constatou a falta de vários itens que estavam nas prateleiras.

Uma perícia foi feita no local para ajudar a Polícia Civil com informações que possam ajudar nas investigações.

O crime foi registrado na delegacia de Volta Redonda, que passa a investigar o caso. Até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido identificado.

