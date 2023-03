Ladrões acabam presos em flagrante após invadir e furtar chácara no bairro rural Sete Copas

Dupla foi abordada por policiais militares e confessou que para entrar na propriedade cortou uma cerca de arame e uma grade de uma janela. Dois homens, de 24 e 33 anos, foram presos em flagrante, na madrugada deste sábado (4), suspeitos de terem furtado uma chácara no bairro rural Sete Copas, em Indiana (SP).

Eles foram abordados por policiais militares quando transportavam em uma picape objetos que haviam sido furtados da propriedade rural.

De acordo com as informações do Boletim de Ocorrência registrado na Delegacia Participativa da Polícia Civil, em Presidente Prudente (SP), os suspeitos confessaram que haviam furtado os objetos da chácara.

Eles ainda contaram que para entrar na propriedade teriam cortado uma cerca de arame e uma grade de uma janela, utilizando algumas ferramentas que também estavam no veículo.

Além das ferramentas, os militares encontraram na picape 200 metros de fios elétricos, quatro rodas montadas com pneus, uma capa de lona para cobertura e uma bomba hidráulica de piscina.

Na delegacia, os suspeitos foram interrogados e confessaram o crime. Eles permaneceram presos no aguardo da audiência de custódia na Justiça.

Os objetos que haviam sido furtados foram devolvidos à dona da chácara.

Já o veículo utilizado pelos indiciados foi recolhido administrativamente pela Polícia Militar.

VÍDEOS: Tudo sobre a região de Presidente Prudente

Veja mais notícias em g1 Presidente Prudente e Região.

Mata