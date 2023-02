Algumas horas depois do crime a Polícia Militar encontrou o carro, mas os suspeitos fugiram e ninguém foi preso. O carro foi devolvido para a família. Ladrões armados abordam mãe e crianças para roubar carro na zona Oeste de Boa Vista

Um trio de ladrões armados roubou o carro de uma família e dois celulares nessa terça-feira (21) no bairro Buritis, em Boa Vista. No veículo estavam quatro crianças e a motorista, de 27 anos (veja o vídeo acima). A jovem é mãe de três das quatro crianças que estavam no carro.

Algumas horas depois do crime a Polícia Militar encontrou o carro, mas os suspeitos fugiram e ninguém foi preso. O carro foi devolvido para a família.

Em imagens registradas por câmeras de segurança é possível ver o momento em que os suspeitos se aproximam do carro estacionado. Em seguida, um deles aponta a arma para a motorista e as crianças começam a descer do veículo.

Uma delas é um bebê de colo, que estava com a mãe. A criança de tranças é a única que não é filha da jovem, segundo a PM. Antes de fugirem, os criminosos abandonam uma sacola e uma mochila na frente da calçada.

Após serem acionados, os policiais iniciaram as buscas e foram informados que o veículo poderia estar no Conjunto Pérola do Rio Branco no bairro Airton Rocha, na zona Oeste de Boa Vista.

No local, os PMs encontraram o carro, mas os suspeitos fugiram e abandonaram o veículo. Eles pularam muros e não foram localizados pela Polícia Militar. Os celulares roubados também não foram encontrados.

O caso foi registrado no 5º Distrito Policial para as medidas cabíveis.

