Ladrões arrombam portão de casa e furtam carro estacionado em garagem em Franca, SP; VÍDEO

Proprietário dormia no momento do crime. Ninguém foi preso. Ladrões invadem casa e furtam carro de garagem em Franca, SP

Imagens obtidas pela EPTV, afiliada da TV Globo (veja acima), mostram o momento em que ladrões invadem uma casa em Franca (SP) durante a madrugada e levam um carro que estava estacionado dentro da garagem da vítima.

O crime foi cometido na quarta-feira (22) no Jardim Ângela Rosa e teve a participação de pelo menos três ladrões.

No vídeo, eles aparecem forçando o portão. Enquanto um deles entra na casa e consegue dar partida no automóvel, os outros dois permanecem do lado de fora vigiando os arredores.

Em seguida, o suspeito que está no volante termina de forçar o portão com o carro, e os três fogem com o veículo. Toda a ação dura menos de cinco minutos.

O dono da casa dormia durante o furto e ouviu o barulho, mas os ladrões já tinham levado o carro quando foi checar o que tinha acontecido. Ninguém foi preso.

