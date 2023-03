Ladrões disfarçados de policiais fingiram investigar venda de ouro roubado para assaltar joalheria em Jaboticabal, diz dono

Quadrilha chegou com um suposto mandado e, após entrar na loja, anunciou o assalto e rendeu funcionários. Proprietário relata ter vivo momentos de terror sob a mira dos criminosos. Os ladrões que se disfarçaram de policiais civis para assaltar uma joalheria no Centro de Jaboticabal (SP) chegaram à loja com um papel em mãos simulando um mandado de uma investigação sobre o comércio de ouro roubado na cidade.

O assalto ocorreu na manhã de sábado (25) e até esta segunda-feira (27) ninguém tinha sido preso ou idenficado pela Polícia Civil, que investiga o caso.

O dono da joalheria, que prefere não ser identificado, conta que funcionários da loja viram o falso mandado e deixaram os ladrões entrar. O grupo tinha ao menos quatro pessoa. Em seguida, eles anunciaram o assalto.

“Eu já estava no andar de cima, aí eles subiram com o menino mais novo, já com a arma nas costas do menino. E aí ele já apontou a arma para mim e já mandou eu deitar. E falou: “Isso aqui não é polícia civil não, não é polícia nada, você já sabe o que está acontecendo’”, lembra.

Joalheria alvo de quadrilha que se disfarçou de polícia civil para realizar assalto no Centro de Jaboticabal, SP

Reprodução/EPTV

Os funcionários ficaram sob a mira dos criminosos e chegaram a ser amarrados. Há suspeita de que os criminosos já conheciam a joalheria, já que um deles chegou a tratar vítimas pelo nome.

“É uma ameaça psicológica atrás da outra, com arma na nossa cabeça. Ele subiu, trancou e amarrou tanto eu como os dois meninos lá em cima. Nos pés, nos braços, com enforca-gato grosso, então não tinha como a gente se mexer”, conta o proprietário da loja.

As vítimas acreditam que há possibilidade de um quinto ladrão ter feito parte do esquema, ficando do lado de fora da loja, como vigia. Segundo o proprietário da loja, a quadrilha foi bastante violenta.

“Uma das coisas mais difíceis foi que uma das meninas tinha uma corrente no pescoço e ele arrancou a corrente, ele não tirou. Um dos anéis, que não saía, ela até comentou: ‘esse aqui não adianta, é folheado’. Ele disse assim: ‘Você tem a sorte que eu ainda sou uma pessoa legal, se não eu ia cortar seu dedo'”, conta.

Prateleiras de joalheria ficaram vazias após assalto no Centro de Jaboticabal, SP

Reprodução/EPTV

Investigações

A Polícia Civil trabalha para identificar os suspeitos de ter assaltado a joalheria. O delegado Oswaldo José da Silva, responsável pelo caso, conta que os policiais foram a campo para tentar obter elementos que pudessem acelelar a identificação dos autores do roubo.

“Principalmente o levantamento de alguma câmera que tenha registrado a ação. Mesmo porque a gente não sabe, até o momento, de que forma o pessoal chegou e de que forma ele deixou o local para se evadir com todo o produto do crime”, diz Silva.

Bandidos disfarçados de policiais assaltam joalheria em Jaboticabal, SP

Os ladrões levaram cerca de R$ 50 mil em pulseiras, anéis e colares, além de celulares de funcionários, que depois foram achados jogados na entrada de um pesqueiro na Rodovia Carlos Tonani, e o aparelho de monitoramento da loja.

Possivelmente, os telefones roubados foram descartados para evitar que os criminosos fossem rastreados.

Esse é o segundo caso na região de Ribeirão Preto (SP) em menos de duas semanas. Em Barretos (SP), um homem é procurado por ter roubado correntes e pingentes do mostruário de uma loja no balcão.

Ele se passou por cliente e, enquanto o atendente mostrava a peças para ele, ele escondeu as joias entre os dedos.

Joalheria no Centro de Jaboticabal fechada após ser alvo de ladrões disfarçados de policiais

Reprodução/EPTV

Veja mais notícias da região no g1 Ribeirão Preto e Franca

VÍDEOS: Tudo sobre Ribeirão Preto, Franca e região

pappa2200